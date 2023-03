Când vine vorba despre copiii lui, Dan Negru este foarte atent la educația pe care le-o dă. Dara și Bogdan sunt cei doi copii ai prezentatorului de la Kanal D din căsnicia cu Codruța. Fiica lui Dan Negru învață deja să fie responsabilă și să își câștige singură banii, astfel că la doar 13 ani își ajută mama în cabinetul stomatologic.

Soția lui Dan Negru este medic stomatolog și are propriul cabinet în București. Prezentatorul și-a dori ca fiica lui să calce pe urmele soției sale. Dara lucrează câteva ore pe zi și de ocupă de pacienții mamei sale, mai exact este un fel de recepționeră.

„Dara o ajuta pe soția mea și pe colegele soției mele. Mi-ar plăcea să-i calce ei pe urme și nu mie. Un medic lasă ceva în urmă. Eu n-o să las nimic, doar o urmă de bucurie, într-o seară la tv. Lumea uită bucuria aia a doua zi. Dara stă vreo două ore la treabă. E adevărat, o oră din cele două mai stă și pe Tik Tok. Dar cred că deja are vârsta bună la care să înceapă să vadă cum se câștigă banii. E mai ușor să construiești un copil bun decât să repari un matur stricat”, a povestit Dan Negru, potrivit CANCAN.

Ce spune Dan Negru despre soția lui

În timp ce prezentatorul este nelipsit de pe micul ecran, Codruța este o prezență foarte discretă. Soția lui Dan Negru lucrează ca medic stomatolog și îi place foarte mult meseria pe care o are.

„Codruţa e medic stomatolog și ăsta e motivul faptului că o vedeți rar. E un medic foarte bun, care nu duce lipsă de pacienți, de asta nu m-ați văzut niciunde promovând clinica ei stomatologică. Suntem împreună de mulți ani, copiii sunt mari deja și cred că echilibrul într-un job ca al meu îl găseşti căsătorindu-te cu cineva din afara profesiei. Probabil, funcționează şi bagajul istoric familial pe care-l duci cu tine, la noi în familie nimeni nu a divorțat.

Părinții mei au rămas împreună 50 de ani, până când tata s-a stins. Socrii mei, la fel. Cumnații mei sunt împreună de mulți ani. Bunicii mei sau ai soției mele, asemenea. Cred că liniștea de acasă e mai importantă ca orice, și ăsta e marele meu noroc”, mărturisea Dan Negru.

De ce Dan Negru nu vrea să își expună copiii la TV

Într-un interviu pentru Revista VIVA!, Dan Negru a vorbit despre copiii lui, Dara și Bogdan. Întrebat dacă aceștia vor să studieze în străinătate, el a răspuns: „Soția mea mai cochetează în discuții cu posibilitatea asta, dar decizia va fi a lor. Eu nu cred că străinătatea îți poate aduce liniștea deplină, poate doar pe cea financiară, dar nu banii sunt întotdeauna răspunsul în viață. Asta îi învățăm pe copii. Dar hotărârea va fi a lor”. Prezentatorul show-urilor „Tu urmezi!” și „Jocul cuvintelor” preferă să-i țină pe copii departe de lumina reflectoarelor, astfel ca aceștia să se poată bucura de o copilărie liniștită.

„Nu suntem genul de familie care să postăm poze cu copiii, să-i ducem la TV sau prin reviste. De fapt, singura revistă în care copiii mei au apărut vreodată a fost chiar VIVA!. Am refuzat să ne arătăm mereu în poze și ziare. Pozele le ținem pentru noi. Am simțit noi că e mai bine așa. Poți să fii discret dacă vrei asta. Eu o consider și pe asta o calitate”, a mărturisit vedeta.

