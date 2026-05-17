Dara a câștigat Eurovision 2026 și a adus prima victorie a Bulgariei din istoria concursului

Dara este marea câștigătoare a finalei Eurovision Song Contest 2026. Artista din Bulgaria a triumfat la Viena cu piesa „Bangaranga”, oferind țării sale prima victorie din istoria competiției.

„Mă simt ca într-un vis. Să primesc această recunoaștere din partea juriului și iubirea publicului este cu adevărat ca un vis”, a declarat Dara la câteva minute după marea victorie.

La conferința de presă organizată după concurs, artista a spus că încă nu realizează pe deplin ce s-a întâmplat: „Încă sunt în șoc, chiar nu știu ce se întâmplă. Nimeni nu credea că Bangaranga poate câștiga”.

Interpretarea sa a obținut 516 puncte și a fost considerată unul dintre cele mai puternice momente ale serii, datorită combinației dintre energia pop contemporană și influențele folclorice bulgărești.

Pe locul al doilea s-a clasat Israel cu 343 de puncte, iar pe locul trei România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu cu piesa „Choke Me”.

Bulgaria, susținută atât de jurii, cât și de public

Votul juriilor naționale a plasat de asemenea Bulgaria pe primul loc, cu 204 puncte. Australia și Danemarca au împărțit poziția secundă în clasamentul juriilor, fiecare cu câte 165 de puncte.

Bulgaria a primit punctajul maxim – 12 puncte – din partea juriilor din Malta, Australia, Danemarca și Lituania. La rândul său, Bulgaria a acordat cele 12 puncte Maltei.

„Eurovision vine la Sofia”

Vizibil emoționată, Dara a reacționat pe scenă imediat după ce a primit trofeul Eurovision. „O, Doamne!”, a spus artista înainte de a ridica microfonul de cristal.

„Anul viitor Eurovision vine la Sofia și trebuie să ne pregătim! Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut! Este o mare victorie nu doar pentru mine, ci și pentru Bulgaria”, a declarat ea, potrivit momichetata.com.

Într-un interviu acordat televiziunii publice bulgare, cântăreața a spus că succesul reprezintă o victorie pentru întreaga comunitate artistică din Bulgaria și că va atrage atenția asupra muzicienilor din țară.

„Bangaranga”, una dintre favorite înainte de finală

Piesa „Bangaranga” s-a numărat printre cele mai comentate momente încă dinaintea finalei. După semifinală, casele de pariuri plasau deja Bulgaria printre surprizele serii.

Cu doar câteva ore înainte de marea finală, Dara și echipa sa au primit și premiul „Marcel Bezençon” pentru prezență artistică.

BBC: „Un imn dance plin de energie”

Presa internațională a remarcat în special conceptul scenic al show-ului. BBC a descris „Bangaranga” drept „un imn dance energic” și a evidențiat coregrafia inspirată din tradițiile kukeri.

Publicația britanică a subliniat că piesa nu este doar un spectacol vizual, ci transmite și un mesaj personal despre depășirea anxietății și alegerea de a acționa „cu iubire, nu cu frică”, așa cum a explicat chiar artista.

Succesul de la Eurovision are o semnificație aparte pentru Dara, venind la zece ani de la debutul său pe scena muzicală. Artista și-a dedicat victoria fanilor și tuturor celor care au crezut în ea de-a lungul carierei.

