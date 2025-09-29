Fostul fotbalist britanic a devenit vedetă pe internet după ce a împărtășit pasiunea lui recentă: prepararea gemului de prune, pe care l-a botezat, cu umor și marketing personal, „Beckjam”.

Nu e doar o rețetă de sezon, ci o poveste despre cum un idol sportiv s-a reinventat, descoperind bucuria de a găti și de a împărți borcane de gem cu familia și prietenii. Și, pentru că David Beckham nu face nimic pe jumătate, rețeta sa are un ingredient surpriză: romul.

Cum s-a născut „Beckjam”

Povestea a început în grădina casei sale din Cotswolds, unde Beckham și-a descoperit plăcerea de a cultiva fructe și de a găti. Printre albine, găini și livezi de pruni, fostul sportiv s-a transformat într-un adevărat pasionat al gastronomiei casnice.

Prima încercare de gem a avut un succes atât de mare, încât chiar și soția sa, Victoria, s-a declarat cucerită. De acolo, a urmat doar un pas până la momentul în care fanii au început să vorbească despre „Beckjam” ca despre o marcă în sine.

Rețeta, distribuită online, a devenit rapid virală. Internauți din întreaga lume au început să o testeze, iar clipurile video în care David Beckham prepară gemul au strâns milioane de vizualizări. Fenomenul s-a transformat într-o combinație de nostalgie pentru un star sportiv și fascinație pentru simplitatea vieții de familie.

Ingrediente pentru gemul de prune al lui David Beckham

5 kg prune bine coapte

1 kg zahăr

2 lămâi bio

200 ml rom (de preferat închis la culoare și de calitate, pentru un gust bogat)

Mod de preparare pentru „Beckjam”

Prunele se spală, se scot sâmburii și se taie în sferturi. Se așază apoi într-un vas mare, în straturi alternative cu zahăr, ca un fel de „turn” de fructe. Totul se lasă la rece peste noapte, pentru ca sucul să se combine cu zahărul.

A doua zi, amestecul se fierbe la foc mediu, timp de aproximativ o oră, amestecând din când în când. Când gemul începe să se îngroașe, se adaugă feliile subțiri de lămâie, fără sâmburi, pentru o notă acrișoară care echilibrează dulceața prunelor.

Momentul de magie vine la final: romul! Adăugat chiar înainte ca gemul să fie turnat în borcane, acesta îi dă un parfum cald, ușor caramelizat, care face diferența dintre un gem obișnuit de prune și „Beckjam”.

Borcanul trebuie sterilizat și închis ermetic, iar pentru un plus de stil se poate lipi o etichetă personalizată, exact așa cum sugerează David Beckham, cu mesaje amuzante.

