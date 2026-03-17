Pentru a marca așa cum se cuvine evenimentul, jurata de la „Românii au talent” și fostul prezentator de la PRO TV au postat câteva mesaje emoționante în mediul online. Atât Andra, cât și Cătălin Măruță, au scris pe paginile lor de pe Instagram câteva cuvinte pentru David, alături de fotografii în care apare întreaga familie.

„Astăzi, în familia noastră, e o zi specială. David împlinește 15 ani. 15 ani de când viața noastră s-a schimbat și a devenit mai plină de râsete, energie, întrebări, aventuri și momente pe care nu le vom uita niciodată. David, suntem mândri de tine și de felul în care crești. De bunătatea ta, de curiozitatea ta și de felul tău de a vedea lumea.

Îți dorim să rămâi mereu așa: liber, curios, curajos și cu inima deschisă. Să ai parte de prieteni buni, de multe bucurii și de drumuri frumoase în viață. Pentru noi vei fi mereu băiatul nostru, fratele Evei, bucuria noastră. La mulți ani, David! Te iubim. Mama, tata și Eva”, a scris Andra pe Instagram în ziua în care David Măruță a împlinit 15 ani.

La scurt timp, și Cătălin Măruță a postat pe internet un mesaj pentru fiul său: „Uneori copiii ne învață lecțiile cele mai simple și cele mai importante. David ne-a amintit azi ce contează cu adevărat. Să fim sănătoși. Să fim bine. La mulți ani, David”!

David Măruță a scris și el un mesaj pe Instagram, prin care le mulțumea tuturor celor care i-au făcut urări și afirma că abia acum, la 15 ani, începe aventura pentru el.

„Astăzi împlinesc 15 ani. Vreau să le mulțumesc părinților mei, Evei, bunicilor și prietenilor mei pentru că sunt mereu lângă mine. Mulțumesc și tuturor celor care mi-au trimis mesaje și s-au gândit la mine azi. 15 ani… și abia începe aventura”, a scris David Măruță pe internet.

