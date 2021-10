Nu sunt deloc străine oamenilor certurile pe care David Pușcaș le avea cu Luminița Anghel, însă acum au decis să șteargă totul cu buretele și să facă pace. Fiul adoptiv al Luminiței Anghel a mărturisit că relația pe care o are în prezent cu mama sa este una foarte bună, așa cum ar fi trebuit să fie de la bun început.

„Acum suntem bine, ne-am împăcat, suntem așa cum ar trebui să fie o relație mamă-fiu!”, a declarat tânărul pentru Impact.

Ieri, 7 octombrie, Luminița Anghel a împlinit 53 de ani, iar cu ocazia zilei sale de naștere, David Pușcaș i-a transmis un mesaj emoționant artistei: „Mami, te iubesc! Tot ce fac, fac prin tine si prin arta ta!”.

David Pușcaș își dorește să lucreze în televiziune, iar pentru ca visul său să devină realitate, fiul adoptiv al Luminiței Anghel vrea să se înscrie la cursuri de specializare.

„Mi-am propus să fac, în viitorul apropiat, anumite cursuri speciale pentru televiziune, sunt sigur că mă vor ajuta să ajung acolo unde îmi doresc. Și asta datorită profesorilor buni. După aceea, mă voi gândi pe ce anume să merg: ori reporter, ori prezentator. Iau însă totul cu pași mici și siguri”, a mai declarat el, pentru sursa mai sus menționată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Luminița Anghel și David Pușcaș s-au certat ani la rând

Tânărul spunea întotdeauna că nu este ajutat de familia lui, asta până când Luminița Anghel a răbufnit la un moment dat și a spus tot ce are pe suflet. David Pușcaș spunea că o duce foarte greu și că nu interesează pe nimeni de el. Fiul adoptiv al Luminiței Anghel a vorbit de foarte multe ori nu tocmai plăcut despre mama sa, însă acum au decis să îngroape securea războiului.

„Vreau să vă mărturisesc că David nu locuiește la marginea orașului, ci într-un cartier de oameni civilizați, în sectorul 3. Nu îi lipsește nimic și are tot confortul acolo: mașină de spălat, frigider, aragaz, microunde, vase, tot, tot ce îi trebuie. Nici măcar o pastă de dinți nu și-a cumpărat din banii lui, nici măcar un săpun sau o sticlă de apă nu și-a cumpărat singur! Totul i-a cărat mă-sa, în tot acest timp! Mama asta pe care o face de râs și de care își bate joc acum! Ei bine, eu muncesc pentru ceea ce am. Muncesc pentru pâinea pe care o pun pe masă și la mine și la el! Să știți că am martori pentru tot ceea ce am făcut pentru el, dar și pentru toate reacțiile lui violente pe care le-a avut față de mine, prin mesaje, șantaj și amenințările la care a recurs”, spunea solista, la Kanal D.

Citeşte şi:

La ce nume s-a gândit Cabral pentru băiețelul său. Andreea Ibacka nu a fost de acord: „E cel mai potrivit”

Vlăduța Lupău urcă pe scena de la „iUmor”. Jurații nu se așteptau la acest moment

Anamaria Prodan, noi declarații despre relația cu Laurențiu Reghecampf. „Noi trebuie să ne împărţim, avem patru copii”

PARTENERI - GSP.RO „Am rămas marcată ce îi plăcea..” O fostă amantă a lui Cristiano Ronaldo, dezvăluiri fără perdea: „Mi-am îndeplinit o fantezie cu el”

Playtech.ro Nelu Tătaru, fostul ministru al Sănătății, a recunoscut totul: 'Au perfectă dreptate cei care spun'

Observatornews.ro Soțul unei vedete pe Instagram, sugrumată până la moarte, a fost găsit cu un glonţ în cap, după ce a aflat că îl caută poliţia, în SUA: ''Îi trimitea mesaje îngrozitoare''

HOROSCOP Horoscop 8 octombrie 2021. Vărsătorii pot percepe dureros anumite limitări care nu îi nedreptățesc, dar îi împiedică

Știrileprotv.ro „Căsătoriți pe nevăzute”. Miresei i s-a făcut rău după ceremonie: „Sunt debusolată”

Telekomsport Maraton de amor sălbatic, petreceri desfrânate, controverse! I-au distrus viaţa vedetei: "Trebuie să spun cine sunt"

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!