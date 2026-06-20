Invitată în ediția emisiunii „Întrebarea mesei rotunde”, moderată de Marius Manole, și difuzată, sâmbătă, 20 iunie, Mihaela Tatu a vorbit despre fiica ei, carieră și motivul pentru care a divorțat de fostul soț.

În dialogul cu Marius Manole, Mihaela Tatu rememorează debutul ei în televiziune și parcursul profesional care a adus-o în fața publicului. Ea povestește că începuturile au fost marcate de emisiunea „Viața bate filmul” și de întâlnirea cu Andrei Gheorghe, pe care îl numește mentor.

„Am făcut emisiunea «Viața bate filmul» și Andrei Gheorghe mi-a fost mentor. A construit o poveste în jurul meu, cum că de la uzină, dacă visezi, poți să ajungi la televizor. Da, numai că eu am trecut prin radio și prin PRO TV Brașov. Ești ceea ce alegi tu să fii în orice moment al existenței tale. De exemplu, nu aș vrea să ies din viața asta până când nu învăț să cânt la pian. Am început să învăț desen și pictură”.

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Prezentatoarea vorbește și despre oamenii care au influențat decisiv traseul ei profesional.

 „Am avut doi oameni care mi-au ghidat existența. Unul a fost Adrian Sârbu și doi: Ruxandra Ion. Adrian Sârbu, când m-a descoperit, spunea: «Alla Pugaciova a României»! Eram pe atunci provincială, mi-aduc aminte că veneam în PRO și lumea nu saluta. Eu salutam și eram copleșită de personalitatea celor pe care-i vedeam la televizor: Andreea Esca, Cristi Tabără, Mișu Dedu…”, spune Mihaela Tatu.

Fiica Mihaelei Tatu locuiește de mai mulți ani în Germania

În cadrul aceleiași emisiuni, vedeta vorbește deschis și despre viața personală, inclusiv despre divorț și relația cu fiica ei, Ioana. Vedeta avea doar 21 de ani când s-a măritat și a devenit mamă de tânără, însă asta nu a împiedicat-o să se despartă de partenerul ei de viață atunci când lucrurile nu au mai funcționat în căsnicia lor. După ce fostul partener a plecat în Spania, distanța fizică i-a înstrăinat și la nivel emoțional.

„Eu am divorțat de tatăl Ioanei prin 2000. A fost de comun acord! A plecat să lucreze afară din țară și doi ani de zile noi am fost separați. Eu eram cu emisiunea, cu Ioana, cu filmări de dimineață până seara în Buftea, mă duceam să-l pândesc pe Florin Călinescu, să văd cum e talk-show-ul, care e rețeta… Eu am învățat din mers totul. Ioana e la Berlin de 12 ani. Eu, de 13, la Oradea. A învățat limba germană acolo, a făcut a treia facultate, informatică, și-a luat cetățenie și îi place acolo”.

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