Unele zone și aparate electrocasnice din locuință sunt adesea neglijate în timpul curățeniei, acumulând murdărie, grăsime și chiar mucegai, potrivit experților în curățenie

Care sunt cele mai des ignorate locuri și cum să le curățați eficient.

Cuptorul cu microunde – un magnet pentru grăsime

Cuptorul cu microunde este unul dintre cele mai neglijate aparate de bucătărie. Utilizarea zilnică duce la acumularea resturilor alimentare, a petelor de grăsime și a stropilor, ceea ce poate transforma interiorul acestuia într-un loc dezagrabil.

Cuptorul cu microunde este adesea primul loc care necesită curățare atunci când intrăm într-o casă nouă», a declarat Sara San-Angelo, expertă în curățenie.

Un truc simplu pentru curățarea acestuia implică plasarea unui bol cu apă și suc de lămâie sau oțet în interior și încălzirea lui timp de câteva minute. Aburul va înmuia murdăria, făcând-o mai ușor de șters.

Mașina de spălat – curățenie înșelătoare

Deși menirea principală a mașinii de spălat este să curețe hainele, și aceasta are nevoie de întreținere. Modelele cu încărcare frontală sunt cele mai susceptibile la acumularea murdăriei, a mucegaiului, a părului sau a reziduurilor de detergent în garniturile de cauciuc.

Potrivit experților, aceste acumulări pot duce la un miros neplăcut și la o spălare ineficientă a hainelor.

Specialiștii recomandă curățarea regulată a garniturilor și utilizarea unor soluții speciale pentru îngrijirea mașinii de spălat o dată pe lună.

Cuptorul clasic – un risc mai mare decât crezi

Interiorul cuptorului este un alt loc frecvent ignorat în timpul curățeniei. Deși exteriorul este adesea șters, resturile de mâncare și grăsimea arsă pot rămâne în interior ani de zile.

Grăsimea acumulată nu doar că are un aspect neplăcut, dar poate reprezenta și un risc de incendiu, avertizează profesioniștii

Pentru curățare, puteți utiliza soluții speciale sau un remediu făcut acasă. Încălziți cuptorul cu un bol de apă, lămâie și puțin oțet, iar aburul va ajuta la înmuierea murdăriei, facilitând astfel curățarea.

Locurile ascunse – adevărate focare de murdărie

Specialiștii subliniază că cele mai mari probleme de igienă din locuințe nu se află pe suprafețele vizibile, ci în colțurile și zonele pe care oamenii le verifică rar.

Prin urmare, este esențial ca electrocasnicele precum cuptorul clasic, mașina de spălat și cuptorul cu microunde să fie curățate regulat.

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