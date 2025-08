Libertatea și-a dorit să afle ce s-a întâmplat, de fapt, cu ispita feminină, astfel că am luat legătura cu Mihaela Mincu. Iar aceasta ne-a dezvăluit că a primit un mesaj de acasă, astfel că a trebuit să se întoarcă de urgență în România.

Mihaela Mincu a primit un mesaj de acasă

„Din păcate, sunt momente în care viața personală este mai importantă decât orice altă activitate, iar unele mesaje primite de acasă pot schimba totul. Așa a fost și în cazul meu și am luat o decizie rapidă. Dar nu înseamnă că nu mi-a părut rău sau că nu am avut un sentiment de nostalgie.

Îmi pare puțin rău că am plecat, clar! Dar uneori lucrurile nu ies exact așa cum ne dorim. Totuși, mă bucur că am trăit experiența și am fost parte din poveste, chiar dacă pentru o perioadă mai scurtă”, a spus Mihaela Mincu în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebată unde se afla în momentul în care Radu Vâlcan îi anunța pe concurenți că ea a părăsit emisiunea, Mihaela Mincu afirmă că era deja în drum spre România, deoarece părăsise vila din Thailanda.

„Greu de spus unde eram exact, având în vedere că deja plecasem din vilă. (râde) Cred că eram deja pe drumul spre România, cu o revenire foarte rapidă la realitatea de zi cu zi”, a mai spus ispita de la Insula Iubirii 2025 în exclusivitate pentru Libertatea.

Ispita s-ar întoarce în alt sezon al emisiunii „Insula Iubirii”

În dialogul pe care l-am avut cu Mihaela Mincu, am vrut să aflăm și dacă a fost atrasă de vreun concurent de la Insula Iubirii 2025, dar și dacă ar repeta experiența și dacă s-ar întoarce într-un alt sezon al emisiunii de la Antena 1.

„Au fost concurenți interesanți, dar «atracție» e un cuvânt mare. Pentru mine contează mai mult prezența, rafinamentul și autenticitatea. Nu prea le-am regăsit pe toate la un loc. Mi-aș dori să revin într-un alt sezon. Cred că am adus energie, voie bună și am fost acolo unde trebuia să fie distracția. Insula e genul de loc unde îți poți lăsa amprenta și, sincer, cred că am făcut-o!

A fost o experiență intensă, în care am învățat multe despre mine, despre limitele mele și despre felul în care relaționez cu oamenii. M-a schimbat! Când ești pus într-un context atât de diferit, nu ai cum să pleci la fel cum ai venit. M-am înțeles bine cu fetele, dar cred că le-am cam «terorizat» puțin cu energia mea, cu glumele, cu faptul că nu pot sta locului! Am fost genul de prezență care nu trece neobservată. Cine mă cunoaște știe că vin cu tot pachetul: vibe, haos și voie bună”, a încheiat Mihaela Mincu interviul pentru Libertatea.

