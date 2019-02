„Eu am făcut Uber timp de două-trei luni. Nu mai fac, pentru că am realizat că nu merită, sunt tot felul de condiţii care nu îmi convin. Acum lucrez în asigurări, am un birou de mediere, joc teatru. Săptămâna aceasta am două spectacole în Bucureşti. Lucram câteva ore seara, când aveam timp, şi cam atât”, a declarat Emil Mitrache pentru Click!

Anul trecut, Emil Mitrache și băieții săi, Teodor și Eduard, au câștigat ultima ediție Aici eu sunt vedeta'. Suma de 8.500 de lei obținută de aceștia, la finalul serii, a fost donată unei familii care are doi copii cu autism.

