Alma, fiica Amaliei Enache, a împlinit recent 7 ani și este elevă în clasa I la o școală privată din București. Fiica vedetei de la PRO TV este foarte încântată de locul unde învață, astfel că de multe ori își roagă mama să o mai lase 5 minute la școală atunci când vine să o ia acasă.

Întrebată cum se pregătește de prima zi de școală alături de fiica ei, Amalia Enache a răspuns: „Ne pregătim deja în primul rând psihic, a fost o vacanță cu destul de multă libertate, am început să ne uităm din nou pe fișele de lecturi și ne pregătim psihic așa pentru școala adevărată. Adică a trecut clasa zero, e clasa I, va fi primul an cu teme”.

Într-un interviu pentru Playtech.ro, prezenatoarea de la PRO TV a explicat de ce a ales să își înscrie fiica la o școală privată.

„Pentru că școala în sistemul pe care l-am ales eu nu e un sistem de after school. În partea a doua a zilei, după masa de prânz și pauza de o oră jumate, au cluburi de fapt, nu fac teme, fac cu totul și cu totul altceva.

Fac rock, fac dansuri, modelaj, fac o grămadă de activități din zona asta mai artistică, cor, adică tot ce probabil aș fi încercat să văd pentru ea, să îi ocup timpul prin alte părți. Totul se întâmplă în același loc.

Iar eu am ales învățământul privat, cel puțin pentru această perioadă a vieții ei pentru început, pentru că nu m-aș descurca altfel, pentru că școala românească nu este adaptată la nevoile părinților, care lucrează destul de mult în timpul zilei și copiii stau foarte puțin la școală, după care ai varianta de after school, unde tot plătești, adică tot acolo ajungi și de fapt copilul stă foarte mult într-o bancă făcându-și temele, fie te bazezi pe bunici.

Și nu m-aș fi descurcat să duc copilul la cea mai apropiată școală de noi, care este Liceul Cervantes. Încep cursurile la 7.30 cei mici și la 11.30 deja au terminat. Și ce facem tot restul zilei cu copilul?”.

„Seara sunt la serviciu și la momentul culcării nu sunt”

Se pare că Almei îi place mult la școala la care învață. Fiica Amaliei Enache are o mulțime de activități interesante după ce termină orele de curs.

„Nu, dimpotrivă, mă rog eu de ea să o iau mai devreme, pentru că seara sunt la serviciu și la momentul culcării nu sunt. Și tot timpul găsește motive să stea cât mai mult la școală.

E clar că am găsit școala potrivită pentru ea și nu doar că ziceai cum o conving să stea atât de mult, păi ea vrea și mai mult. Nu reușesc mai devreme de ora 5.00, adică doar de la ultima oră să lipsească și asta cu mari insistențe.

Dacă e după ea, ar sta până la final și nu e singura. Așa e atmosfera la școala ei, încât copiii au stat toată ziua acolo și când te duci după ei, zic: «Mai lasă-mă 5 minute să mă mai joc cu colegii»”.

