Andreea Bălan și Victor Cornea trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz-ul românesc. După mai multe eșecuri sentimentale, artista poate spune cu mâna pe inimă că, în sfârșit, este împlinită, iar fericirea i se citește pe chip.

De când s-au cunoscut și au decis să pornească la drum împreună, relația dintre Andreea Bălan și Victor Cornea a fost una lipsită de despărțiri și certuri. Cuplul pare mai solid ca niciodată, iar diferența de vârstă de aproximativ 10 ani nu reprezintă un impediment pentru ei.

Întrebarea care este pe buzele tuturor este: „Când se vor căsători?”. Vedeta a vorbit sincer despre mariajul cu sportivul și a dezvăluit care sunt principalele lor preocupări în momentul de față.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

„Sufletele nu se căsătoresc, sufletele se iubesc!”

Artista și partenerul său se concentrează pe consolidarea relației lor și pe proiectele personale și profesionale. Aceștia sunt hotărâți să trăiască clipa și să se bucure de fiecare moment împreună, fără a se grăbi să facă pasul cel mare.

Recomandări Românii pentru care drumul spre Grecia sau Croația durează mai puțin decât până la Mamaia. Ponturi pentru vacanțe ieftine în plin sezon estival: „Au apărut deja oferte”

„Văd că contează pentru societate. Toată lumea mă întreabă: când te măriți? De ce nu te măriți? Sufletele nu se căsătoresc, sufletele se iubesc! Deci pentru noi nu contează. Mai avem lucruri de făcut, Victor are 30 de ani și este în plină carieră și în plină ascensiune. Este pe locul 68 mondial în tenis, ceea ce înseamnă un lucru extraordinar de greu. El nu are niciodată pauză, joacă 40 de săptămâni pe an. Deci întrebarea asta – când te măriți? este doar aici în 3D, hai să mergem mai departe și să ne dăm seama că iubirea contează”, a declarat Andreea Bălan într-un interviu pentru ciao.ro.

Întrebată cu Victor Vlad Cornea o susține, Andreea Bălan a răspuns: „Păi faptul că am liniște acasă și că știu că mă iubește este cel mai mare confort pe care o femeie poate să îl aibă, ca apoi ea să strălucească și să își facă cariera, pentru că nu am avut niciodată o asemenea liniște și pace.”

Povestea de dragoste dintre Andreea Bălan și Victor Vlad Cornea

Povestea de dragoste dintre Andreea Bălan și Victor Vlad Cornea a început în urmă cu câteva luni și par a fi suflete-pereche. Artista și-a asumat relația cu jucătorul de tenis, care este mai tânăr decât ea cu 9 ani. De curând s-au mutat împreună și trăiesc ca o adevărată familie.

Recomandări Polițiștii care au mers pe blat când o fată traficată le-a cerut ajutorul nu vor face nicio zi de închisoare. Un şofer anonim e singurul care a ajutat victima

Recent s-a aflat că Victor Vlad Cornea are un copil dintr-o relație anterioară, lucru pe care cântăreața, care face parte din juriul de la „Te cunosc de undeva!”, îl știa de la bun început. Andreea Bălan a fost încântată să afle că iubitul ei are un copil, pentru că nu a mai simțit că va fi pusă o presiune asupra ei din acest motiv.

Vedeta nu mai poate avea copii, după ce la ultima sarcină a suferit complicații și a făcut stop cardiorespirator pe masa de operație în timp ce o aducea pe lume pe Clara, fata cea mică.

„Suntem o familie jucăușă și numai năzbâtii facem”

„Eu tot timpul spuneam, înainte să fiu cu Victor, că cine va fi cu mine va primi iubire de trei ori, de la mine și de la fetițele mele. Fetițele mele, inconștient, au încredere în alegerile mele și, dacă eu aleg să fiu cu un bărbat și să-l iubesc, evident că și ele îl vor iubi.

Victor s-a integrat foarte bine, pentru că și el are foarte multă iubire de oferit, trezit spiritual, empatic, foarte blând, foarte bun și, având un băiețel, știe exact cum să se poarte, cu răbdare, cu empatie. Ella și Clara aveau nevoie de o figură masculină, mai ales că tatăl lor este plecat în America, îl văd destul de rar, și atunci Victor vine exact pe locul gol care trebuie umplut cu această figură paternă.

Recomandări Cine este Gavin Newsom, potențialul înlocuitor al lui Joe Biden în alegerile prezidențiale din SUA

Suntem o familie jucăușă și numai năzbâtii facem”, a spus Andreea Bălan la Antena Stars.

Urmărește-ne pe Google News