Cristina Ich a explicat deschis motivele care au stat la baza acestei decizii, menționând că se confruntă cu o stare de profund dezgust față de ceea ce a devenit mediul online în ultimii ani. „Mulțumesc că unora încă le pasă ce fac. Nu pot spune că sunt foarte bine, dar o să fiu. Trec printr-o stare profundă de dezgust față de ce a ajuns online-ul în ultimii ani. Dar îmi revin. Noi să fim sănătoși, că și fără Ich, tot bine sunteți”, a transmis ea.

Ce a declarat Cristina Ich despre relația ei

Vedeta a revenit cu o serie de declarații acide și sincere, în care critică presiunea de a-ți expune viața personală pentru a valida existența unei relații. „Curiozitate: la voi nu există relație dacă nu e expusă pe social media? Adică dacă nu pun 100 de poze cu my life, blessed, hubby, happy și un să moară Jean pe fundal, înseamnă că nu sunt într-o relație? Ce aveți?”.

Ea a ținut să sublinieze că: „V-am mai zis de vreo 12 ani: oamenii cu adevărat fericiți nu expun. Fericirea nu se strigă. Se trăiește”. După anunțul privind pauza, Christina a primit numeroase întrebări legate de relația ei. A clarificat situația într-un mod tranșant: „Întrebarea de 100 de puncte din partea unora. Te-ai despărțit? Nu. Sunt ocupată cu trăitul, scuze.”

„Vă mai urmăresc din umbră, relax. N-am dispărut, doar m-am tras un pic înapoi, că devenise totul prea… previzibil. Telenovele mexicane, politici fripte, teorii de canapea și bârfe reciclate. Acum toate sunteți profesoare de academie, cu aer superior și morală de manual. Ne așteptați pe noi, astea mai ‘rătăcite, să ne arătați cât de pline de valori sunteți. De parcă viața e o teză la etică și voi sunteți comisia de corectare.

„Plus că eu sunt mai mult decât un cod de reducere ambalat frumos. Și da, am obosit să livrez în gol. Până nu simt că pot să fac ceva real pentru comunitatea mea, prefer să rămân cu sacoul de la Chanel și țigara în colțul gurii… bătrână, mișto și liniștită. Apropo… m-am reapucat de fumat”, a mai transmis ea.

Cine e iubitul Cristinei Ich

După despărțirea de Alex Pițurcă, băiatul lui Victor Pițurcă, Cristina Ich și-a găsit fericirea în brațele omului de afaceri Daniel Niculae. Ea a fost deja cerută în căsătorie de Daniel Niculae. Pe Instagram, Cristina Ich a declarat: „Deja am fost cerută. Este logodnicul meu, nu iubitul meu. Am zis că asta cu căsătoria nu e musai. Eu cred că poate să existe iubire și înțelegere și fără acel act, dar ca să vă liniștiți, de cerut am fost cerută. Acel inel pe care l-am postat este inelul meu de logodnă. Nu am fost niciodată disperată. (…)

Când se va întâmpla, se va întâmpla, dacă nu se va întâmpla, viața nu știi niciodată ce îți rezervă. (…) Relația durează atâta timp cât există iubire. Nimic nu îți asigură nimic. Nici inelul de logodnă, nici căsătoria, că așa cum te căsătorești, așa poți să divorțezi. Nici copilul, că dacă se desparte de mamă nu înseamnă că se desparte și de copil. (…) Oamenii stau împreună atâta timp cât există înțelegere și iubire. Atât”.

Despre inelul de logodnă pe care Cristina Ich l-a primit s-a zvonit că ar valora jumătate de milion de euro.