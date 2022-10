Într-un interviu pentru Revista VIVA!, Dan Negru a vorbit despre copiii lui, Dara și Bogdan. Întrebat dacă aceștia vor să studieze în străinătate, el a răspuns: „Soția mea mai cochetează în discuții cu posibilitatea asta, dar decizia va fi a lor. Eu nu cred că străinătatea îți poate aduce liniștea deplină, poate doar pe cea financiară, dar nu banii sunt întotdeauna răspunsul în viață. Asta îi învățăm pe copii. Dar hotărârea va fi a lor”.

Prezentatorul show-urilor „Tu urmezi!” și „Jocul cuvintelor” preferă să-i țină pe copii departe de lumina reflectoarelor, astfel ca aceștia să se poată bucura de o copilărie liniștită.

„Nu suntem genul de familie care să postăm poze cu copiii, să-i ducem la TV sau prin reviste. De fapt, singura revistă în care copiii mei au apărut vreodată a fost chiar VIVA!. Am refuzat să ne arătăm mereu în poze și ziare. Pozele le ținem pentru noi. Am simțit noi că e mai bine așa. Poți să fii discret dacă vrei asta. Eu o consider și pe asta o calitate”, a mărturisit vedeta.

„Celebritatea nu are loc în familie”

Dan Negru povestește că niciodată copiii lui nu s-au lăudat că tatăl lor este celebru. Prezentatorul TV și soția sa, Codruța, au avut grija ca Dara și Bogdan să aibă o educație aleasă.

„Nu ne-am construit relația pe celebritatea lui tati. Nu au fost în platourile mele de TV decât de vreo două ori. Ne păstrăm o viață liniștită, departe de meseria lui tati, care e expusă și agresivă uneori. Câteodată vin la mine acasă diferiți colegi care apar adesori la TV, dar copiii mei n-au reacții de fani sau de bucurie. Celebritatea nu are loc în familie”, a declarat vedeta de la Kanal D.

