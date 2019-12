De Ana Maria Marinescu,

– Unde te prinde Crăciunul anul acesta și cum îl vei petrece?

– Împart Sărbătorile între Timișoara și București, pentru că am ajuns un mutant, nici eu nu mai știu bine dacă mai sunt timișorean sau dacă am devenit bucureștean. Dar stau mereu cu ai mei de Crăciun și, cu toate că e o perioadă bună de prezentat evenimente, le refuz în fiecare an. Asta însă îmi dezminte mitul zgârcitului și nu aș vrea! Ha-ha! Crăciunul e cu mâncare făcută în casă. Codruța, soția mea, și Dara, fetița mea, se ocupă de asta, în vreme ce noi, băieții, eu și Bogdan, băiatul meu, jucăm FIFA.

Dan Negru și copiii lui, Dara, 9 ani, și Bogdan, 7 ani

Nu mă pricep să gatesc, deși știu că acum e o modă. Îmi amintesc când eram copil i-am spus odată lui tata că mi-ar plăcea să mă fac bucătar ca să stau în bucătărie și să mănânc și mai că nu m-a luat la bătaie. Erau vremuri când părinții își doreau copii intelectuali, cu facultăți și a fi bucătar nu era tocmai meseria potrivită.

Nu mă pricep să gătesc nici măcar de Crăciun. Dar sunt un bun consumator.

– Cum arată Crăciunul la tine acasă? Cine gătește, cine împodobește, cine colindă?

– Prăjiturile sunt în “grădina” fetelor. Eu și Bogdan ne ocupăm de luminițe și de brad. Uneori, când ne prinde Crăciunul la socrii mei, la Ineu, cei mici merg la colindat. E o tradiție pe care o mai găsești în satele sau în orașele mici din România. În Timișoara sau în București, Crăciunul e comercial. Între colindele de Crăciun și dovleacul de Halloween nu prea mai sunt diferențe. E un amestec bizar de tradiție și comerț.

O vedetă dusă la biserică

– Ce tradiții respectați?

– Cea mai importantă tradiție e cea pe care o am din familie, atât eu, cât și Codruta. E vorba despre mersul la biserică în dimineața de Crăciun. Nu mai e cool să spui asta, dar e o tradiție pe care eu o știu din copilărie. Apoi, e masa de Crăciun cu toți acasă. Cadourile le deschidem de Ajun.

Dan Negru crede și acum, la 48 de ani, în Moș Crăciun

– Care-i cel mai darnic Moș Crăciun – tu, oare? Demontezi mitul? Și cine se bucură cel mai mult de cadourile de sub brad?

– Bucuria mare e a copiilor. Încă sunt la vârsta când se bucură de cadouri, oricare ar fi ele. Cât despre darnicie, Moș Crăciun e cel mai darnic, deși sunt unii care vor să insinueze că părinții sunt cei care țin loc de Moș Crăciun. Fake news…

“Sunt gură spartă la Secret Santa, dezvălui cadouri și dorințe”

– La serviciu, te bagi la Secret Santa sau îl fentezi?

– Sunt gură spartă la Secret Santa și întotdeauna dezvălui cadouri și dorințe. Dar nu mă dau deoparte, deși îmi distrug astfel mitul zgârceniei. Pe când făceam “Ciao, Darwin”, am primit la un Secret Santa o maimuță vie. Așa s-a “nimerit”. Era una mică și pricăjită, care s-a dovedit o mare bătaie de cap. Până la urmă, am dat-o unora care aveau un circ ambulant, dar e mare neneorocire să te trezești cu un cadou cu care să nu știi ce să faci. Așa că, de atunci, am mereu grijă la Secret Santa…

