Ioana Ginghină, în vârstă de 47 de ani, una dintre cele mai apreciate actrițe din România, traversează o nouă provocare în viața personală. Fiica sa, Ruxandra, în vârstă de 17 ani, din căsnicia cu actorul Alexandru Papadopol, și-a exprimat dorința de a părăsi casa părintească și de a se muta singură într-un apartament din Capitală.

Decizia tinerei vine într-o perioadă tensionată, marcată de relația distantă cu tatăl ei, Alexandru Papadopol, care se află în mijlocul unui scandal amoros ce implică o actriță din Constanța. După divorțul dureros de Papadopol, Ioana Ginghină a rămas să locuiască împreună cu fiica sa în vila familiei, pe care a păstrat-o după ce i-a achitat actorului partea lui de casă.

„Acum, când am fost eu și Cristi în Malaezia, Ruxi a stat patru zile singură. A preferat să stea singură decât să meargă să stea la tatăl ei. Am mai lăsat-o singură o zi-două, ea face acum 17 ani, și a demonstrat că are grijă de casă, nu a dat foc la casă, am găsit ordine și disciplină când m-am întors din vacanță.

Nu dă bairamuri sau petreceri, dar mai aduce acasă colegi. Dacă am văzut că e ok și putem să avem încredere, am lăsat-o patru zile să stea singură.

Nu a mai vrut să meargă cu noi în vacanță, a fost alegerea ei. Acum un an am avut o experiență deloc plăcută cu ea. I-am zis: „Gata, e momentul să ne despărțim în vacanță, dacă nu ne mai suportăm!” Mie acum mi-a fost dor de ea, mi-a lipsit, ei nu prea cred că i-a fost!

Ea zice că acum, când termină liceul, la 18 ani, se mută singură! Eu o susțin, nu sunt contra! Dar nu pot să zic că mi-e ușor, adică eu lucrez acum cu mine, mai vorbesc cu părinți care trec prin asta, e chestia cu «rămâne cuibul gol». Dar, asta e viața, nu ai ce să faci!”, a spus Ioana Ginghină pentru Click!.

„Eu tot îi zic: «Mă, dar mai du-te și tu pe la taică-tu»”

În 2023, actrița s-a recăsătorit cu Cristi Pitulice, care s-a mutat alături de ele. Deși familia părea să se fi stabilizat, relația dintre Ruxandra și părinți s-a complicat odată cu intrarea adolescentei în perioada rebelă a tinereții.

Ioana a mărturisit că adolescenta nu pare foarte dornică să petreacă timp cu Alexandru Papadopol, pe care îl vizitează doar ocazional, mai ales atunci când mama sa este plecată în vacanțe cu noul soț.

„Se mai duce așa în week-end pe la el, dar mai mult când sunt eu plecată. Am fost plecată, de exemplu, de ziua mea, în Scoția, și atunci s-a văzut nevoită să stea la el. Pur și simplu, ea nu-i obișnuită acolo, s-a obișnuit acasă. Nu știu de ce, îi place aici cu mine, acasă. El stă la apartament, dar stă mai în centru, nu se mai chinuie și ea cu transportul.

Că și eu tot îi zic: «Mă, dar mai du-te și tu pe la taică-tu, că nu mai dai bani pe taxi, mai faci și tu economie.» Dar nu, ei îi place acasă, e mai bine acasă. Vreau să mai scap și eu de ea! Să-și scoată peri albi ei doi, nu mă mai interesează”, a declarat actrița.

