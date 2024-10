Din mariajul cu Andrei Neacșu, Ilinca Vandici are un băiețel, pe Zian, care anul aceasta a început școala. Primul an e cu emoții atât pentru micuț, cât și pentru mămica lui. Într-un interviu pentru Ciao, vedeta a lăudat relația pe care o are cu fiul său. „Este în clasa întâi.

Nu știu să spun unde a fugit timpul și cum a fugit. Cert este că sunt mulțumită și împăcată că am reușit să avem întotdeauna momente de conectare, să ne creăm și să ne sudăm o relație care zic eu nu va putea fi niciodată uitată sau lăsată la o parte, ba dimpotrivă e foarte importantă relația cu mama, care cumva îți ghidează pașii în ceea ce privește viața copilului.

Mă bucur că nu au trecut degeaba anii ăștia, chiar dacă au trecut deja 7. E o nouă etapă pentru el, îți dai seama că e cu emoții și pentru el, și pentru mine”, a explicat Ilinca Vandici. Întrebată dacă face zilnic temele cu Zian, vedeta a explicat că nu, fiul face totul la școală.

Ilinca Vandici: „Am ales o școală în care fac toți împreună temele”

„Nu, pentru că am ales o școală, unde după ce se termină orele, ei au o pauză de relaxare și de joacă, după care fac toți împreună temele, astfel încât în momentul în care ajunge acasă să se poată relaxa, să se poată juca, să facă activități care să îl ajute să se deconecteze”, a declarat ea.

Referitor la timpul pe care îl petrece cu băiatul ei, Ilinca Vandici merge la diverse activități cu Zian, printre care înotul. „Face înot, în schimb faptul că ne mutăm dintr-o cameră într-alta pentru el e un sport, pentru că nu umblă, el aleargă. Altfel, de la ieșit în parc la mers cu bicicletele în pădure, tot ce ține de partea asta recreativă intră în programul nostru.

Mergem la locuri de joacă dacă nu este frumos afară. Mai nou avem niște discuții foarte interesante despre tot ce mișcă în lumea asta. Eu am încercat să am discuțiile astea și în urmă cu câțiva ani și pe măsură ce trecea timpul deveneau mai complexe, capacitatea lui de a înțelege, de a răspunde și de a integra informația se mărește pe zi ce trece și atunci asta mă încântă”, a mai zis ea.

Ilinca Vandici are emisiune la Kanal D cu Teo Trandafir

Dincolo de viața personală, Ilinca Vandici are mare succes în televiziune. Ea prezintă „Follow us!”, la Kanal D, alături de Teo Trandafir.

Zilnic, timp de două ore, de luni până vineri, telespectatorii vor intra într-o atmosferă unde plăcerea dialogului este la loc de cinste. Fie că aduce în prim-plan subiecte fierbinţi din showbiz sau teme sociale intense, emisiunea prezentată de Ilinca Vandici şi Teo Trandafir rămâne spaţiul perfect în care orice topic, oricât de complex sau de simplu pare la prima vedere, poate fi pus sub lupă.

