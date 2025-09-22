Ion Cassian, directorul azilului de la Ghermănești a mărturisit că fostul milionar de la Izvorani își dorea ca fiica lui să devină medic, și nu fotomodel.

Irinel Columbeanu a fost dezamăgit de faptul că nu a fost invitat la „Transilvania Fashion Week”. Acum, directorul azilului în care se află Irinel dezvăluie care este, de fapt, cea mai mare tristețe a lui Irinel Columbeanu.

„ Irinel și-ar dori ca Irinuca să devină medic, nu fotomodel, ca mama ei, Monica. Irinel a investit foarte mulți bani în educația fiicei sale, a dat-o la Școala Franceză. Ea i-a promis că se va face medic, că vrea să se înscrie la Medicină. Irinuca nu-l mai sunase, în ultima vreme, nu-l mai vizitase.

El e tare trist. Nu trebuie să aibă mari necazuri, mai ales că Irinel Columbeanu a trecut prin 3 AVC-uri, anii trecuți. Eu cred că se vor împăca, Irinuca e o fată bună și foarte deșteaptă, va ajunge cineva în viață”, a precizat Ion Cassian, directorul azilului de la Ghermănești, potrivit Click!.

Se pare că Irinel nici nu mai știa dacă fiica lui se mai află sau nu în România și asta pentru că cei doi nu au mai vorbit.

„Am vorbit cu Irinel, mi-a spus că nu a fost invitat și nici măcar informat că fiica lui va defila pe podium, la acest eveniment din Cluj. S-a supărat rău și pe organizatori, care îi sunt prieteni.

Mai mult, Irinel nici nu mai știa pe unde este fiica lui, dacă e în țară sau nu, căci în ultima vreme nu-l mai vizitase, după ce s-a întors din America. Dacă l-ar fi invitat, în ciuda problemelor lui de sănătate, poate că am fi găsit o modalitate de a-l transporta totuși la Cluj. Ar fi fost pentru el o bucurie, mai ales că numai pe Irinuca o mai are. A pierdut tot, și averea și vila, acum are o pensie mică și e dator la bănci”, a spus Ion Cassian pentru sursa citată.

