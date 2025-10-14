Jennifer Aniston, celebra actriță americană, a dezvăluit recent motivul pentru care nu dorește să adopte copii, în ciuda luptei sale cu infertilitatea. Într-un interviu pentru podcastul Armchair Expert, Aniston a abordat acest subiect sensibil, oferind o perspectivă personală asupra dorinței sale de a avea copii.

Potrivit People.com, ea a explicat că dorința ei a fost întotdeauna de a avea propriul său copil biologic. „Nu vreau să adopt. Vreau propriul meu ADN într-o persoană mică. Acesta este singurul mod, egoist sau nu, oricum ar fi, în care am vrut-o”, a declarat actrița.

Lupta cu infertilitatea

Jennifer Aniston a fost deschisă în trecut despre lupta sa cu infertilitatea, inclusiv despre experiența sa cu fertilizarea in vitro (FIV). Actrița a ajuns în punctul în care nu se mai gândește la sarcină, găsind pace în acceptarea situației. „Este atât de liniștitor”, a spus Aniston despre starea sa actuală.

„Dar voi spune că există un punct în care este în afara controlului meu. Nu există literalmente nimic ce pot face în privința asta”.

În ciuda faptului că este un subiect sensibil, Aniston a recunoscut că au existat momente în care s-a gândit că anumite persoane „ar fi făcut niște copii buni”. Cu toate acestea, aceste gânduri trec rapid. „Pur și simplu nu a fost în plan, oricare ar fi fost planul”, a adăugat ea, menționând că este „foarte emoționant, mai ales în momentul când spun «asta e», pentru că există un moment ciudat când se întâmplă asta”.

Actrița nu are niciun regret

Într-un interviu din 2022 pentru Allure, Aniston a declarat că nu are „niciun regret” în legătură cu modul în care s-au desfășurat lucrurile după călătoria sa de fertilitate. „Iată-mă astăzi. Vaporul a plecat”, a spus Aniston. „De fapt, mă simt puțin ușurată acum pentru că nu mai există «Pot? Poate. Poate. Poate». Nu mai trebuie să mă gândesc la asta”.

În prezent, Jennifer Aniston joacă în serialul The Morning Show de pe Apple TV, care se află în mijlocul celui de-al patrulea sezon.

Deși subiectul copiilor rămâne sensibil pentru Aniston, actrița pare să fi găsit pacea și acceptarea în situația sa actuală, concentrându-se pe cariera sa de succes și pe alte aspecte ale vieții sale.

