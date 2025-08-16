Mihaela Bilic spune că realitatea este alta: laptele clasic are o valoare nutritivă mult peste înlocuitorii lui și aduce beneficii pe care „zeama” din plante nu le poate oferi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„În sfârșit, ne întoarcem la lapte! Cu o valoare de piață de aproape 20 de miliarde de dolari/an, laptele pe bază de plante a fost marele succes al mișcării ce promova consumul alimentelor de origine non-animală. >, declara un purtător de cuvânt al firmei de analiză NIQ. Această creștere a fost alimentată de preocupările legate de sănătate, bunăstarea animalelor și mediu.

Vânzările de plante nu s-au limitat la o singură generație… Însă entuziasmul inițial a trecut, și tot mai multe semne de întrebare legate de înlocuitorii vegetali ies la iveală. Prin contrast, industria laptelui de vacă, care se confruntase cu o scădere a cererii, se bucură în prezent de o renaștere”, a explicat Mihaela Bilic pe rețelele sociale.

Recomandări Alexandra Manda, românca admisă pentru master la una dintre cele mai importante academii de film din America: „Doar 12 studenți au intrat”

„Gata cu întrebările și căutările, nu e nevoie să reinventăm roata, este mai simplu să bem lapte! Laptele este singurul aliment cu efect 3 în 1 – are rol prebiotic, probiotic și postbiotic. Conține 87% apă, procente egale de proteine, glucide și grăsimi + toate mineralele de care are nevoie organismul… Și când spunem lapte, obligatoriu este de origine animală!”, a încheiat ea.