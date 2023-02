Maria Constantin și-a amânat vacanța în Zanzibar pentru a participa la Survivor România 2023. Ea a fost prima eliminată din concurs, așa că s-a întors rapid acasă și a putut pleca alături de Robert Stoica în vacanța mult visată.

Au preferat înainte să se relaxeze, apoi să facă pregătirile de nuntă, care anunță că va fi una restrânsă. „O să începem și noi să ne organizăm pentru că deocamdată nu am pus mai nimic la punct, dar o să ne mobilizăm și vom începe să plănuim totul.

Cel mai probabil din februarie vom pleca într-o vacanță și ulterior, după ce ne vom întoarce o să ne organizăm și pentru pregătirea nunții. Știți că nu va fi un eveniment foarte mare”, a declarat Maria Constantin, care acum e în concediu, în Zanzibar.

Referitor la nuntă, ea a mai adăugat că știe deja cum va arăta rochia ei de mireasă, și-a ales modelul înainte de a-și cunoaște viitorul soț. „Modelul este ales de multă vreme. Eu am discutat cu Florin Burescu, cel care o să îmi creeze rochia și am văzut un model care mi-ar plăcea, cu mici modificări. Am ales modelul de multă vreme, înainte să fiu cerută în căsătorie.

Am văzut modelul și nici nu eram în relație atunci, dar am zis că dacă mă voi mai mărita vreodată cam așa va arăta rochia de mireasă și până acum nu mi-am schimbat modelul din cap. O să fie o rochie tip sirenă, dar spre garden party pentru că așa va fi petrecerea. Trebuie să fie ceva mai lejer”, a mai povestit Maria Constantin, care nu o să respecte tradițiile la nunta ei.

„Ar fi un pic imposibil de respectat aceste lucruri. Nu că nu mi-aș dori, dar se pierde foarte mult timp pentru aceste tradiții plus că nouă invitații ne vor veni de la Târgul Joi, din Oltenia, din Argeș, de la Constanța și o să fie destul de greu să facem aceste lucruri în București, dat fiind faptul că este destul de aglomerat și nu ne-am încadra să facem toate astea.

Cununia civilă și cununia religioasă vor avea loc într-o altă zi, iar în ziua respectivă când va fi evenimentul atunci va fi strict petrecerea pentru că mie îmi cam place să dorm și nu vreau să mă trezesc cu noaptea în cap, vreau să fiu în formă până la 5-6 dimineața și atunci trebuie să mă odihnesc”, a mai declarat vedeta pentru wowbiz.ro.

A fost eliminată prima de la Survivor România 2023

În ediția din 11 ianuarie, Maria Constantin a fost eliminată de la Survivor România 2023. Artista făcea parte din echipa Faimoșilor, însă telespectatorii au decis ca ea să plece acasă.

„A fost o experiență wow pentru mine. Cred că am învățat câte ceva de la fiecare coleg de-al meu în parte. Sunt fericită că am avut parte de o astfel de o experiență. De asemenea, cred că mi-am demonstrat suficient de multe lucruri chiar și într-o săptămână. Ceea ce nu știu oamenii de acasă e că aici parcă timpul trece mult mai greu. Mă bucur că poate am fost de folos cu ceva. Asta este, mă duc acasă, la familie”, a spus Maria Constantin după ce a aflat că trebuie să plece acasă.

Înainte de plecare, cântăreața, în vârstă de 35 de ani, considera plecarea ei la Survivor România „o vacanță frumoasă”. „Cred că o să fie o vacanță frumoasă. Nu trebuie să mai calc costumele naționale, nu mai trebuie să mă machiez, să plec la evenimente, deci va fi o relaxare. Și încă o chestie, dacă nu îmi pică părul, înseamnă că o să fie ok. Dacă îmi pică părul, atunci punem perucă”, a declarat Maria Constantin înainte de plecarea în Republica Dominicană.

Întrebată ce o motivează să participe la „Survivor”, artista a spus: „Cred că cel mai mult mă motivează faptul că m-am redescoperit, că am mai participat, nu e primul show de genul acesta, dar cu siguranță Survivor va fi diferit. Mult mai greu”. Ulterior, ea nu s-a ferit să recunoască că are o fobie de tarantule, motiv pentru care se teme că va întâlni în junglă astfel de păianjeni: „Sper să nu fie tarantule, nu m-am interesat foarte bine, dar sper să nu fie, pentru că am fobie de ele”.

