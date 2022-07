Artista își petrece vara pe litoral, pentru că are numeroase spectacole la care trebuie să fie prezentă. În vârstă de 67 de ani, Maria Dragomiroiu mărturisește că nu a mai făcut plajă de 20 de ani, chiar dacă merge des la mare. Ea spune că este o persoană pudică și nu își mai dorește să apară în costum de baie. Pe perioada verii, interpreta de muzică populară stă la un hotel din Eforie Nord.

„Stau la hotel, la etajul 6, văd marea de sus și mă simt bine, stau cu ușa deschisă la balcon, bate briza. Vin așa de obosită aici că îmi mai revin și eu și mă mai odihnesc. Eu nu mai fac plajă de ani de zile, de cel puțin 20 de ani. Sunt un om pudic. Unde să merg? Să ies la plajă unde nu e lume îmi trebuie timp, să iau mașina, să caut un loc… mergeam înainte spre Agigea, unde este o plajă sălbatică. Dar, în general, nu merg la plajă, punct!

Așa, prefer să stau în cameră, am toate condițiile. Sigur, nu trebuie să facă toată lumea ca mine. În plus, eu nu suport căldura și nu cred că aș putea rezita mult pe plajă. Ca să nu fiu chiar atât de albă, am stat la soare prin curte câte jumătate de oră în câteva reprize, printre treburile pe care le aveam de făcut”, spune Maria Dragomiroiu.

„După ce că viitorul nu e roz și sunt atâtea probleme, să ceri 100 de lei doar pentru parcare…”

Deși are o situație financiară foarte bună, interpreta de muzică populară este uimită de prețurile de pe litoralul românesc din acest an.

„De la ziua mea nu am mai dormit decât 7-8 ore. Nu am avut când. Am venit la mare, dar am fost plecată mai mult. Așa arată viața unui artist. În weekend, am avut contract și am fost să cânt în altă parte. Vin, plec, viață de artist.

Cu prețurile la mare cred că s-a făcut o mare greșeală. După ce că viitorul nu e roz și sunt atâtea probleme, să ceri 100 de lei doar pentru parcare, cât am văzut, nu se poate! Sau că șezlongul este nu știu cât… Nu știu, ar trebui să existe un echilibru. Te mai uiți și în jurul țării tale, să vezi cum fac alții. Trebuie să fie omenește”, a declarat Maria Dragomiroiu, pentru Fanatik.

