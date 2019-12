De Flavius Toader,

2.207.000 de români s-au uitat, în urmă cu o săptămână, la „Singur acasă”, pe ProTV, televiziune care a difuzat pentru a paisprezecea oară consecutiv filmul realizat în 1990

Filmul este mai îndrăgit în Polonia, unde au avut loc proteste pe rețelele de socializare după ce, într-un an, un post de televiziune a vrut să nu difuzeze „Singur acasă”



Pasiunea polonezilor pentru filmele din seria ”Singur acasă” a apărut în anii ’90 și nu a mai dispărut. Potrivit site-ului Kafkadesk.org, între patru și cinci milioane de polonezi urmăresc în fiecare an, de Crăciun, aventurile lui Kevin McCallister.

Destul de mult, pentru o țară de 38 de milioane de locuitori. Majoritatea celor care urmăresc filmul sunt adulți.

În 2010, un post tv care deținea drepturile de difuzare a încercat să nu includă filmul în programul de Sărbători, scria criticul de film Bartosz Staszczyszyn pentru Culture.pl, acum câțiva ani. A urmat un protest organizat pe rețelele sociale, iar Kevin s-a întors în forță.

Dar totuși de ce?

Când blockbuster-ul a apărut inițial în cinematografe a fost o revelație pentru polonezi. În special pentru cei născuți în ultimii ani ai regimului comunist, toate lucrurile americane erau obiect de admirație. SUA erau un paradis inaccesibil pentru cei care trăiau dincoace de Cortina de Fier criticul de film polonez Bartosz Staszczyszyn:

Prin urmare, Kevin McCallister a devenit un ambasador al unei lumi mai bune.

Au mai existat și alte filme de succes, de la Rambo la filmele cu Chuck Norris, dar niciunul nu s-a putut compara cu ”Singur acasă”.

Într-un text publicat de Huffington Post, un imigrant cu origini poloneze din Canada, Nicholas Mizera, împărtășește viziunea criticului de film.

”Singur acasă”, sau „Kevin sam w domu”, cum este cunoscut în Polonia, a apărut Polonia în 1992, în anii de început ai capitalismului.

”A oferit o versiune idilică a sărbătorilor pe care părinții noștri nu le-au cunoscut niciodată atunci când au fost copii”, scrie Nicholas Mizera.

Polonezii continuă tradiția ”Singur acasă” an de an și în fiecare an apar și zeci de articole pe tema filmului. După cum scrie o altă publicație poloneză, Gala.pl, ”Polonia nu își poate imagina sărbătoarea Crăciunului fără Kevin”.

Potrivit Kafkadesk.org, și slovacii împărtășesc pasiunea pentru ”Singur acasă”, dar și oamenii din alte țări est sau central europene.



Cât despre România, cifrele vorbesc singure. Sâmbăta trecută, filmul a fost lider absolut de audiență.

