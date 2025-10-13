Într-un interviu pe care l-a acordat recent, Fuego a dezvăluit că în 2025 s-a axat foarte mult pe carieră, iar din această cauză el nu a mai ajuns în nicio vacanță. Mai mult decât atât, artistul precizează că în luna septembrie a avut evenimente în fiecare zi.

Chiar dacă programul lui este unul foarte încărcat și nu poate profita de unele perioade mai relaxante, Paul Ciprian Surugiu afirmă că nu se plânge de profesia pe care o are, deoarece știa în ce se bagă în momentul în care a devenit artist.

„Mărturisesc că am avut un an plin. Uneori stau și mă gândesc dacă merită. N-am avut, spre exemplu, nicio vacanță în acest an, nu am ajuns pe nicăieri să mă pot relaxa sau să văd un loc nou. Mi-am canalizat energia pe activitate, proiecte multe, evenimente, concerte, expoziții cu tablourile prin muzeele din România și tot felul de activități. Ce este cel mai complicat sunt drumurile lungi pe care le fac cu mașina. Dar mergem înainte. În fond, asta mi-am ales și asta știu să fac cel mai bine.

Spre exemplu, ultima lună a fost cu activitate în fiecare zi. Pare greu de crezut, dar așa a fost. Am făcut expoziții, am avut concerte în diverse locuri, apoi am filmat sezonul 15 al emisiunii «Drag de România mea», care va debuta pe 17 și 18 octombrie, la TVR 2. Profesia de artist nu-i una ușoară. Sigur că este, în primul rând, o vocație, dincolo de o meserie, dar totul vine la pachet cu sacrificii, renunțări, satisfacții, consum enorm și multă muncă, poate mult mai multă decât își imaginează fiecare”, a spus Fuego pentru Click.