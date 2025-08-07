Emisiunea de la Antena 1 este produsă de Mona Segall, alături de care Mihai Bendeac și-a dorit să lucreze foarte mult, iar prezentatori sunt Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

Cum a fost convinsă Delia Matache să facă parte din proiectul „The Ticket”

Într-un dialog pe care l-a avut cu Libertatea, Delia a fost întrebată cine a convins-o să semneze noul contract cu Antena 1.

„Păi nu, n-a fost nevoie de convingere foarte mult. A fost ideea de proiect: «Participi, te bagi, îți place?». «Da, îmi place»! Îmi place juriul foarte mult, îmi place Maurice Munteanu foarte mult, îmi place Anca Dinicu, îmi place Micutzu… Îmi plac absolut toți oamenii din proiect. Ne știam absolut toți, dar nu în această formulă, de jurați-colegi, dar rămâne să ne descoperim. Eu detalii tehnice habar n-am. Mai multe cred că sunt venite de la Mona Segall decât de la Mihai Bendeac”, a spus Delia în exclusivitate pentru Libertatea.

Ținând cont că Mihai Bendeac a spus, și nu doar o dată, că Mona Segall este, din punctul lui de vedere, cel mai bun producător TV din România, am vrut să aflăm care este și părerea Deliei, dar și dacă artista a mai lucrat în trecut cu celebra producătoare.

„La «Dansez pentru tine» și la încă unele producții am mai lucrat, dar demult. Mi se pare că e cea mai bună producătoare. Păi vorbești de Mona Segall și știi deja producțiile, te gândești deja, ai în cap. Și știi că sunt producții de succes și a rezistat atâta timp în televiziune. Da, este”, a mai afirmat Delia Matache în exclusivitate pentru Libertatea.

Artista pleacă în luna septembrie în Alpi

Ținând cont că filmările pentru „The Ticket” au început în urmă cu doar câteva zile, am mai întrebat-o și pe Delia dacă are vacanță în această vară. Însă artista ne-a dezvăluit că programul este unul foarte încărcat în luna august, astfel că abia în septembrie se va relaxa.

„Noi nu avem vacanțe în adevăratul sens al cuvântului. Noi avem plecări pe munți, noi mergem pe trasee. Alte vacanțe, timp să stăm așa să ne relaxăm, nu prea. Am tot mers și o să tot mergem. Acum, în august, nu, pentru că încep filmările la «The Ticket». Dar din septembrie mergem în Alpi”, a încheiat Delia Matache interviul pentru Libertatea.

