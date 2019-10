De Livia Lixandru,

Vedeta a povestit din propria experiență și a întrebat medicii pentru a afla răspunsul corect la întrebarea: “Este bine să dorm cu bebelușul în pat?”

„Încă de când eram însărcinată am știut că Nicholas urmează să aibă camera lui. Atât pentru bebeluș, cât și pentru părinți, e mult mai bine ca acesta să doarmă singur. În felul acesta nu se va trezi din cauza zgomotelor, se va odihni mai bine pentru că îi vom seta o rutină corectă și va deveni un copil independent.

Procedăm cum ne este mai ușor. Primele două săptămâni sau prima lună de viață putem să dormim în aceeași cameră cu el. Ar fi bine ca un copil care doarme liniștit să doarmă în pătuțul lui, astfel încât și mama să se odihnească pentru că perioada de oboseală de după naștere este impresionantă și marea majoritate a mămicilor nu se așteaptă să fie chiar atât de rău și atunci somnul nu mai are aceeași calitate și cantitate ca anterior nașterii.

Somnul este foarte important pentru lactație și dacă nu reușim să ne odihnim nu producem suficient lapte pentru ei. Varianta este de a dormi în aceeași cameră cu bebelușul, bebelușul în patul lui. Sunt multe mămici pe care operația de cezariană le împiedică în primele zile să facă efort, au dureri mai mari și le e greu să se deplaseze, dar pentru că eu am născut natural nu am avut dificultăți, mi-am revenit repede și nu am avut o problemă în a mă ridica noaptea din pat și a ieși din cameră ca să alăptez copiii.

Toți cei 3 copii ai mei au dormit în camera lor încă de la naștere. Medicul lui Alex de acum 13 ani m-a sfătuit să fac lucrul acesta și pentru mine a fost cea mai bună alegere. De la început am avut monitor în care i-am văzut. Dacă ești un părinte mai speriat, ai această posibilitate de a vedea copilul prin videomonitor chiar și atunci când nu e lângă tine.

Din ce mai știu de la prietenele mele, cele 2 luni cât e recomandat să faci cosleeping nu vor fi niciodată numai 2 luni, pentru că îți va fi foarte greu să renunți la asta. Îți va fi comod să ai bebelușul lângă tine și totodată, și el se va obișnui cu prezența ta și vei avea dificultăți în a-l obișnui să doarmă singur”, a mărturisit vedeta în cartea sa.

