Cazul a atras atenția specială a opiniei publice, deoarece depășirea limitei de viteză în zone rezidențiale cu o diferență de 122 km/h este extrem de rar întâlnită.

Polițistul, aflat în afara serviciului și la volanul autoturismului personal, a refuzat să explice motivul grabei sale, iar când jurnaliștii l-au contactat, ulterior, acesta a închis telefonul. Un cetățean obișnuit ar fi fost amendat cu 800 de euro pentru o astfel de infracțiune, iar suma ar fi putut urca până la 1.300 de euro în cadrul unui proces administrativ. Totuși, polițistul nu a primit nicio amendă pecuniară.

Conform legislației din Slovacia, cazurile de indisciplină ale angajaților forțelor de ordine sunt gestionate de superiorii acestora. În acest caz, sancțiunea aplicată a fost o simplă mustrare scrisă.

Jana Illésová, purtătoarea de cuvânt a Poliției din Košice, a declarat că „împotriva ofițerului a fost inițiată o procedură disciplinară. La stabilirea sancțiunii, se iau în considerare diverse criterii specificate în reglementări, printre care natura faptei, circumstanțele comiterii acesteia, gradul de culpabilitate, consecințele și atitudinea polițistului față de îndatoririle sale profesionale. Decizia nu este încă definitivă”.

Legea serviciului polițienesc prevede diverse sancțiuni disciplinare, de la reducerea salariului cu 15% pentru o perioadă de trei luni, retrogradarea cu un grad pentru un an, până la interzicerea temporară a exercitării atribuțiilor de serviciu sau chiar pierderea permisului de conducere.

De asemenea, un polițist sancționat disciplinar nu poate beneficia de prime în anul respectiv decât dacă sancțiunea este anulată.