„Din primele sezoane am rămas cu foarte multe amintiri, au fost foarte multe personaje. Fiecare sezon e special. În primul sezon am fost încărcat de emoții, era primul sezon. Apoi am început să cunosc foarte mulți oameni, povești, caractere diferite, am avut și eu ceva de învățat și chiar și acum învăț, din sezonul 10. Sunt povești diferite, oameni diferiți”, a spus Radu Vâlcan, atunci când a fost întrebat cu ce amintiri a rămas din primele sezoane.

Despre posibilitatea unui sezon 20 în Thailanda, Radu Vâlcan a glumit: „Nici nu știu. Îmbătrânim. Să sperăm, sănătoși să fim. Știu că e un proiect pe care lumea îl iubește. (…) Să fim sănătoși. Vedem ce se întâmplă”, a spus prezentatorul TV.

Cât timp se află în Thailanda, Radu nu vrea să se lase distras de nimic, astfel că va evita să stea la plajă sau să facă drumuri lungi și se fa concentra doar pe filmări.

„Aș avea timp, dar prefer să stau liniștit în cameră, să documentez, să anticipez ce se va întâmpla în ziua filmării, pentru că rezonez cu ceea ce se întâmplă.”, a spus el.

Spre deosebire de alți ani, când Adela Popescu mergea în Thailanda în timpul filmărilor pentru Insula Iubirii, anul acesta, din cauza situației tensionate din Orient, soția lui Radu Vâlcan va rămâne acasă.

„În acest an am hotrărât să nu vină, o să stea alături de copii, având în vedere situațua actuală. Ne-am fi dorit enorm să petrecem timp împreună, dar din păcate asta este situația și din fericire ea este acolo.”, a spus Radu Vâlcan, pentru emisiunea prezentata de Mara Banica si Marius Nita, SpyNewsTv Live.

