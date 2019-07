De Dana Aramă, Marți, 16 iulie 2019, 22:40

„Am un inel de logodnă, dar nu îl pot purta în acest moment pentru că am născut doi copii și am câteva kilograme în plus. Nu mă înfometez, dar trebuie să am grijă până la nuntă. Trebuie să te gândești la tot, verigheta chiar trebuie să te reprezinte.

Eu nu port bijuterii în casă pentru că se murdăresc, se zgârie. Eu merg pe varianta simplu”, a declarat și Gabriela Cristea în cadrul unei emisiuni de televiziune, potrivit spynews.ro.

Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a devenit mamă pentru a doua oară în data de 17 martie, când a adus pe lume o fetiță, Thea Iris Selena. Gabriela Cristea și Tavi Clonda mai au o fetiță, Victoria. Deși Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt căsătoriți din anul 2015, cei doi nu au făcut cununia religioasă. Acum, aceștia se pregătesc de nuntă și de curând au fost și și-au comandat verighetele.

Citeşte şi:

Cum scapă Gabriela Cristea de kilogramele în plus, după cea de-a doua sarcină