„Pe noi ne leagă o dragoste eternă. Lumea spune că sunt norocoasă. Pe noi pandemia ne-a unit mai mult. Suntem împreună de 20 de ani, am avut ce să mai descopăr la el”, a declarat solista, pentru Click!

Artista a fost cerută de soție de patru ori de Dan Anghel, însă, de-a lungul timpului, au tot apărut situații care i-au împiedicat să facă asta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Nu am făcut nunta nici acum, suntem etern logodiți, la noi încă arde flacăra iubirii…important e să ne iubim mai mult în fiecare zi! A fost minunat și energia casei noi, ne-am distrat zi de zi împreună”, a mai spus cântăreața.

„Fix de intrarea în pandemie, noi ne-am mutat în casă nouă, am fost fericiți pentru că am plecat de la apartament, ceea ce ne-a creat mai mult spațiu. A construi o casă și a o ridica de la zero a fost o experiență wow.

Am avut noroc de ingineri, arhitecți, oameni care au lucrat la căsuța noastră și au fost profesioniști, nu am avut nicio experiență negativă. La designul de interior m-am descurcat singură, eram pe repede înainte.

Venea iarna peste noi, n-am avut timp de discuții cu arhitecții. În sufragerie avem o piesă operă de artă, o masă creată de un prieten de-al nostru Cezar Melinescu din lemn de măslin, cu rășină epoxidică”, a mai spus Annes pentru sursa citată.

GSP.RO Mircea Lucescu, prima reacție după atacul Rusiei. Decizia antrenorului român aflat la Kiev a uimit pe toată lumea. „Cum să fac așa ceva?”

Playtech.ro BOMBĂ! Pe cine a sunat Vladimir Putin chiar înainte de invadarea Ucrainei! E HALUCINANT ce a făcut

Observatornews.ro "Ţară de rahat". Strigătul disperat al unei ucrainence lângă cadavrul unui bărbat ucis de ruși în bombardamente

HOROSCOP Horoscop 24 februarie 2022. Gemenii sunt invitați să tragă concluzii pe baza unor experiențe intense, trăite în ultimele zile

Știrileprotv.ro Ce este și ce presupune legea marțială instaurată de Volodimir Zelenski pe tot teritoriul Ucrainei

Telekomsport ULTIMA ORĂ! Ruşii s-au apropiat la doar 45 de kilometri de România. Anunţul făcut la Kiev