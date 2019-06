„Eu am avut întotdeauna un parcurs diferit. Nu m-am căsătorit niciodată, chiar dacă am avut un copil. N-am crezut niciodată în familia standard. Nu zic nu e bine, dar nu e de mine. Pentru mine contează foarte mult întâlnirile cu oameni care îţi marchează în mod diferit anumite perioade ale vieţii’, a spus ea la Antena Stars.

Catinca Roman are o fiică, pe Calina, în vârstă de 20 de ani, din relația cu dansatorul Petre Dumitrescu , component al unei trupe de stripperi, însă cei doi nu s-au căsătorit niciodată.

„La vremea respectivă, faptul că am făcut un copil necăsătorită a fost privit într-un mod dubios. Am avut comentarii și din partea celor apropiați. Acum e altceva, e cool să fii părinte singur. Am fost cerută în căsătorie, dar nici nu mi-a trecut prin cap’. „Am o prietenă care mă stresează să mă căsătoresc. N-am fost neapărat împotriva căsătoriei, dar cred că nici n-am întâlnit persoana. Am profesia de a fi părinte. Cred că nu toată lumea e făcută pentru asta. Ideal ar fi să te căsătorești cu cel mai bun prieten. În primul rând, familia mea a fost foarte deschisă. Nu au pus presiune pe noi când venea vorba despre viața privată’, a mărturisea Catinca la sfârșitul anului trecut.

