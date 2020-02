De Denisa Macovei,

La aproape 48 de ani, Dana Mladin este necăsătorită și nu are nici copii. Producătoarea TV mărturisește, ironic, că este în continuare fată nemăritată pentru că nu e o gospodină desăvârșită.

„Recunosc, nu știu să gătesc. Mă fac de băcănie, dar ăsta este adevărul: nu știu și gata! Când eram adolescentă, nu am avut de ce să gătesc, că stăteam la ai mei, mai târziu nu am avut timp să gătesc, că lucram ca disperata și mâncam pe unde apucam, după care am zis că sunt prea bătrână să mai învăț. Și am realizat că, dacă nici nu m-am așezat la casa mea, cu soț și copil adică, nici nu am fost nevoită să gătesc. Te pomenești că se citește pe fața mea că nu știu să gătesc și de aia am rămas nemăritată”, a spus, amuzată, Dana Mladin.

Și cum, de-a lungul timpului, orice experiență în bucătărie s-a dovedit a fi un dezastru, Dana a mărturisit că nici măcar nu mai încearcă să gătească.

„Ei bine, așa, din când în când, am mai făcut și eu niște chestii, dar pe bune nu se pun. Specialitățile mele rămân crenwurștii fierți până se sparg, grătarul care ia foc și floricelele la ceaun în ulei de măsline”, a glumit producătoarea TV.

Recomandări BREXIT DAY! Ziua care a pus capăt unei istorii de 47 de ani și a lăsat un mare semn de întrebare. CE URMEAZĂ?

“Îmi place rolul meu din spatele cortinei”

Deși nu mai este în lumina reflectoarelor, Dana Mladin nu a dispărut din showbiz, doar că acum se află în spatele camerelor, nu în fața lor.

„Sunt conștientă că nu mai știe lumea nimic despre mine, dar nu mă deranjează absolut deloc acest lucru. Nu mă deranjează deloc nici că lumea nu știe că eu am produs, de pildă, «Surprize, surprize!», că ale mele sunt «Next Star», «Plasa de stele» și atâtea alte emisiuni. Plus cam 15 Revelioane de la Antenă. Îmi place rolul meu din spatele cortinei, nu mi-e dor deloc de timpurile când eram vizibilă”, a spus Mladin într-un interviu pentru Formula AS.

Citeşte şi:

Vindea dulciuri la metrou înainte de „Școala vedetelor”. Nadine are o viață demnă de film

„Încerc să nu fiu un tată toxic” Părinte a doi adolescenți, Mihai Mărgineanu spune lucruri neștiute despre familia lui

Ela Crăciun își aniversează băiețelul într-un mod mai puțin obișnuit. Tort de 2 metri și zeci de invitați

GSP.RO Soția lui Kobe Bryant, prima declarație după ce și-a pierdut soțul și fiica. Imaginea făcută publică e sfâșietoare

HOROSCOP Horoscop 1 februarie 2020. Gemenii își fac ordine în gânduri