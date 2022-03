În cadrul emisiunii online pe care o prezintă, Oana Radu a mărturisit care este motivul pentru care nu își dorește să devină mamă prea curând. Artista îl avea invitat pe Andrei Ungureanu, cunoscut drept omul cu Tourette, pe care l-a întrebat dacă își dorește copii. Câștigătorul emisiunii „iUmor” a răspuns afirmativ, apoi a fost curios să afle dacă și Oana Radu își dorește să aibă copii.

Răspunsul artistei a fost unul neașteptat pentru fani, pentru că aceștia așteptau să primească vestea cea mare cât mai curând. Oana Radu consideră că este prea imatură pentru a fi mamă, iar a avea grijă de un copil implică o mare responsabilitate.

„Mie întrebările astea cu îți dorești copii, vrei să te căsătorești, vrei să nu știu ce, nu îmi plac. Momentan nu vreau copii, pentru că am 28 de ani și consider că sunt mult prea imatură pentru a avea grijă de un copil. Plus că fac foarte multe lucruri și nu știu dacă aș putea să renunț la toate lucrurile pe care le fac. N-aș ști să îți spun cum pot să gestionez situația”, a declarat Oana Radu, în cadrul emisiunii online „Detectorul de minciuni”, relatează WOWbiz.ro.

Cântăreața are și un program foarte încărcat și cu greu s-ar descurca și cu un copil. Oana Radu și Cătălin Dobrescu s-au căsătorit în urmă cu aproximativ doi ani și au o relație foarte frumoasă. Soțul vedetei este cel care a ajutat-o să slăbească și să adopte un stil de viață sănătos.

Oana Radu se trezește în fiecare dimineață la ora 5 și de multe ori ajunge să mănânce în mașină. Deși din cauza pandemiei nu a mai avut atât de multe concerte, ea a găsit o altă modalitate de a face bani. Vedeta și-a pus la vânzare dieta cu care a slăbit, iar recent a lansat o nouă afacere cu lenjerii modelatoare.