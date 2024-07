Între Romina Gingașu și Piero Ferrari este o diferență de vârstă de 45 de ani, însă vârsta nu a fost niciodată un impediment în calea fericirii lor. De șapte ani, Romina Gingașu, originară din Călărași, trăiește o poveste de iubire cu Piero Ferrari, fiul nelegitim al lui Enzo Ferrari. Omul de afaceri a fost recunoscut în final, fapt care i-a adus 10% din imperiul Ferrari. Românca și Piero Ferrari s-au căsătorit în 2021, în Capri, Italia.

Invitată la podcastul „Acasă la Măruță”, Romina Gingașu a mărturisit că nu a dorit să preia numele de familie al soțului ei și a explicat și de ce a luat această decizie.

„Nu sunt în buletin Ferrari, eu sunt Romina Gingașu. Nu am luat numele de Ferrari, deși suntem căsătoriți. Numele este marcă înregistrată și a fost decizia mea, altfel nu aș fi putut să fac nimic în viața mea după”, a spus Romina.

Când vine vorba despre soțul ei, românca are numai cuvinte de laudă. De asemenea, ea a mărturisit că nu a fost niciodată de banii lui Piero Ferrari, pentru că știa de la început că averea lui nu va fi niciodată a ei.

„Pe Piero îl ador, îl iubesc. Eu pentru Piero sunt capabilă de orice, iar când spun orice… înseamnă orice. Poate să aibă miliarde de euro, pentru că nu vor fi niciodată ale mele și ale niciunei alte soții, iubite sau etc… pentru că sunt ale lui. (…) Între mine și Piero este o legătură foarte strânsă și care va fi pentru totdeauana și vreau să spun asta foarte clar.”

„După ce am plecat din România, toți prietenii mei m-au abandonat”

Când a decis să se mute din România, Romina Gingașu mărturisește că toți prietenii i-au întors spatele și au abandonat-o. Pe Ion Țiriac îl consideră ca fiind familia sa.

„După ce am plecat din România, toți prietenii mei m-au abandonat. Ei pe mine, nu eu pe ei. Cei mai buni prieteni m-au abandonat. Cred că astăzi domnul Țiriac este mai mult decât un prieten pentru mine, eu îl consider familie”, a declarat soția lui Piero Ferrari.

„Nu o să devenim niciodată părinți”

Un alt aspect important pe care Romina Gingașu a decis să îl puncteze este că a decis împreună cu soțul ei să nu aibă copii. Ea a povestit că a crescut fără tată și că nu își dorește să se întâmple același lucru și cu copilul ei.

„Nu o să devenim niciodată părinți. Este decis. Da, între noi am decis că nu vom deveni niciodată părinți. Eu nu vreau să am copii, iar la el nu mai este cazul. Eu am crescut fără tată. Nu pot să fiu egoistă și să cresc un copil fără tată”, a spus Romina Gingașu.

