Jean de la Craiova a scos la iveală detalii neștiute legate de viața lui personală. Invitat în cadrul emisiunii, „40 de întrebări cu Denise Rifai’, el a atins mai multe subiecte sensibile.

A vorbit despre relația cu prima lui iubită, Roxana, și a dezvăluit motivele ce au condus la despărțirea lor. Cei doi au împreună un băiat și au fost împreună pe vremea când mergeau la liceu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

„Eram la liceu și a zis: ori nevasta, ori școala. Și am ales nevasta că era perioada de însemânțare. Era frumoasă, eu eram șugubăț. M-am căsătorit, nu cu acte, am rămas o noapte, două, apoi am rămas de tot, a povestit Jean de la Craiova la „40 de întrebări cu Denise Rifai’, conform wowbiz.ro.

„M-am angajat la Timpuri Noi, aveam o meserie… puneam cârligele la macara la un obiect și făceam semn șoferului, ulterior am devenit magazioner. Lucram și seara cântam la … .

Apoi a venit copilașul, iar dragostea știi că durează 3 ani. S-au întâmplat niște lucruri și nu vreau să-mi mai aduc aminte.

Ea era tânără, frumoasă, singură și a găsit pe cineva. S-a întâmplat că eu am venit mai devreme și am văzut și ne-am despărțit. Mi-a fost greu și mie și ei’, a continuat el.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO După ce Nelu Varga i-a transmis lui Dan Șucu să o întrebe pe soția lui cine este, încă un om de afaceri șochează. Mesaj devastator pentru proprietarul Mobexpert

Playtech.ro Detalii BOMBĂ despre trecutul soției lui George Simion. Secretul amoros pe care îl ascunde Ilinca

Observatornews.ro Cresc preţurile poliţelor RCA. Cât vor plăti şoferii cu vârste sub 30 de ani

HOROSCOP Horoscop 31 august 2022. Vărsătorii ar fi bine să nu se grăbească să revină la vechile lor abordări, inflexibile și dure

Știrileprotv.ro O prezentatoare TV a murit la doar 27 de ani. S-ar fi sinucis. IMAGINILE cu ea fac înconjurul lumii. GALERIE FOTO

FANATIK.RO De ce a luat George Buhnici amendă de doar 20.000 de lei. Explicațiile CNCD

Orangesport.ro Pink a dat peste un român într-un hotel şi a început o discuţie incredibilă! "Nu înţelegi, aici nu e ca pe scenă". Artista i-a dat o replică neverosimilă