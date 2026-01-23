Actrița a fost invitată recent în podcastul pe care Ioana Ginghină îl are pe YouTube, iar acolo Diana Dumitrescu a oferit detalii despre viața ei, vorbind și despre pocăință.

„Vorbim despre credință și transformare spirituală, despre ce a însemnat pentru Diana apropierea de biserică, nevoia de comunitate, procesul interior al pocăinței ca exercițiu de conștientizare și pacea pe care spune că a găsit-o în timp”, a scris Ioana Ginghină în descrierea podcastului.

De ce a trecut Diana Dumitrescu la cultul penticostal

„Diferența e… încerc să-mi pun ordine în idei, ca să… Faptul că m-am botezat nu mă disciplinează, nu mă face mai bună! Eu m-am considerat… Acum perspectiva, știi, percepția e diferită a oamenilor. Eu tot timpul m-am considerat un om bun. N-am fost niciodată un om rău, n-am fost niciodată pe interes, n-am dat în cap nimănui, n-am omorât pe nimeni, n-am avut din astea… N-am bârfit, n-am fost din ăla să fac rău, știi, să fiu intrigantă. Nu am fost așa niciodată! Eu tot timpul… Eu nu mă consider că am fost un om rău.

Ceea ce mie mi s-a întâmplat a fost o chestie spirituală. Faptul că am ales să fac acest botez este un lucru spiritual. Mi s-a spus și tot primesc tot felul de mesaje și comentarii: «Ești mai tristă de când te-ai botezat», «De când ți-ai schimbat religia, faci doar curat în casă»! Nu! Fac curat în casă că doar asta fac. Nu cred că are nicio legătură cu religia”, a spus Diana Dumitrescu pe YouTube.

Diana Dumitrescu la bisericăIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 15

Vedeta a precizat că în toamna anului 2025 s-a împlinit un an de când s-a botezat și că a ales să meargă la biserica la care se ducea și soțul ei. Asta după ce, după cum afirmă chiar ea, a avut unele momente neplăcute în alte biserici.

„Nu știu… M-am dus acolo pentru că este biserica unde soțul meu mergea, pentru că am fost, am trei biserici ortodoxe în jurul casei și la una m-am dus când era Carol mic să îi dau sfânta împărtășanie și l-a prins preotul așa și i-a făcut așa și am zis, că era bebeluș și nu voia: «Stai, părinte, ce faci?». «Lasă, să ia!» «Dar de ce așa, cu forța?». Și nu m-am mai dus! În altă parte m-am dus și era o tanti să-mi dea foc la păr cu lumânarea… Și nu m-am mai dus. Adică au fost tot felul de lucruri…

Dar să ne înțelegem, eu n-am spus și nu am criticat niciodată religia ortodoxă și nici n-o s-o fac. Și n-o să critic nicio religie, pentru că eu nu sunt în măsură să fac așa ceva. Eu nu sunt un om care a studiat teologia și care poate face diferențe între ce zice o religie și ce zice alta. Eu, pentru mine, este o creștere spirituală extraordinară. Mie, spiritual, mi s-au întâmplat niște lucruri”, a adăugat Diana Dumitrescu.

Actrița a citit Biblia după ce s-a pocăit

Frumoasa actriță a dezvăluit și a început să citească Biblia, iar acest lucru a ajutat-o foarte mult la nivel spiritual.

„Am început să studiez Biblia și să citesc Biblia de Cornilescu, pentru că pe asta o aveau acolo. Știu că Biblia ortodoxă este diferită, are niște cărți în plus față de Biblia tradusă de Dumitru Cornilescu. Și sunt niște lucruri care pe mine m-au modificat la nivel spiritual foarte mult. De aici și schimbarea! Pentru că vezi, când Dumnezeu te atinge cu Duhul Sfânt și îți dă har în lucrurile pe care le faci și sufletul tău se liniștește și este în pace, nu mai contează că zice: «Ortodoxismul e singura religie», «Catolicismul e nu știu ce…», «Aia e nu știu…»! Nu e vorba despre asta. E vorba de cum te atinge Dumnezeu.

Și în momentul în care Dumnezeu te atinge și începi să citești cartea sfântă și cuvântul lui Dumnezeu, toate lucrurile capătă contur și sens. Ai altă perspectivă asupra vieții și asupra lucrurilor care sunt cu adevărat importante. De asta zic: schimbarea mea cu cariera venise înainte, dar aici cumva, prin această schimbare spirituală și atingerea lui Dumnezeu, mi-a confirmat că deja pornisem pe drumul bun”, a mai spus vedeta.

Diana Dumitrescu a afirmat și că, de când s-a pocăit, nu mai pune atât de mare accent pe haine și că în fiecare seară, când se roagă, își recunoaște greșelile.

„Eu nu mai pun preț foarte tare pe haine. Da, îmi cumpăr haine, îmi place să arăt bine, mă aranjez… Adică… Dar nu are nicio legătură cu pocăința mea. Că lumea nu înțelege: «V-ați pus batic în cap și v-ați pocăit». Măi, ca să înțeleagă toată lumea: pocăința înseamnă că îți regreți păcatele și lucrurile greșite pe care le faci în fața Domnului. Că eu am pornit pe drumul ăsta nu înseamnă că sunt vreo sfântă. Toată viața mea o să mă pocăiesc, că noi păcătuim și greșim în fiecare zi.

Diseară, când o să mă duc în camera mea la rugăciune și mă pun în genunchi și stau de vorbă cu Dumnezeu, o să-i spun: «Am greșit aia, o să încerc să nu mai fac, să fiu mai bună». Faptul că am făcut această alegere a fost pentru sufletul meu. Și am făcut-o pentru că Dumnezeu m-a chemat. Este foarte greu de explicat. Trebuie să ai această trăire și experiență cu Dumnezeu ca să poți să înțelegi ce înseamnă chemarea Domnului”, a încheiat Diana Dumitrescu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea demisiei din fruntea Guvernului, după ce a fost contestat și în PNL, nu doar de PSD
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Viva.ro
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au divorțat în secret: „S-a rupt ceva...”
Elle.ro
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au divorțat în secret: „S-a rupt ceva...”
gsp
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.RO
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Avantaje.ro
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Un adolescent de 16 ani a fost găsit în toaleta Liceului Goethe din București. E posibil să fi consumat droguri
Știri România 18:55
Un adolescent de 16 ani a fost găsit în toaleta Liceului Goethe din București. E posibil să fi consumat droguri
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă România va plăti un miliard de dolari pentru Consiliul pentru Pace al lui Trump
Știri România 18:32
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă România va plăti un miliard de dolari pentru Consiliul pentru Pace al lui Trump
Parteneri
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei, motivată de invidie: borseta care l-a incriminat
Adevarul.ro
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei, motivată de invidie: borseta care l-a incriminat
Traian Băsescu l-a dat în judecată pe Sorin Ovidiu Vîntu. Motivul pentru care fostul președinte e în război cu ”părintele FNI” de aproape 20 de ani
Fanatik.ro
Traian Băsescu l-a dat în judecată pe Sorin Ovidiu Vîntu. Motivul pentru care fostul președinte e în război cu ”părintele FNI” de aproape 20 de ani
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Contractul prenupțial semnat de Brooklyn Beckham înainte de nunta cu Nicola Peltz îi îngrijorează pe părinții săi, David și Victoria. Ce presupune documentul: „Dacă cei doi se despart vreodată...”
Elle.ro
Contractul prenupțial semnat de Brooklyn Beckham înainte de nunta cu Nicola Peltz îi îngrijorează pe părinții săi, David și Victoria. Ce presupune documentul: „Dacă cei doi se despart vreodată...”
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Monden

După 25 de ani de prietenie se întâlnesc la „Românii au talent”. Ce spune Pavel Bartoș despre Carmen Tănase: „Context favorabil”
Exclusiv
Stiri Mondene 18:18
După 25 de ani de prietenie se întâlnesc la „Românii au talent”. Ce spune Pavel Bartoș despre Carmen Tănase: „Context favorabil”
Ce relație are Diana Bart cu fostul soț și cum își împart timpul cu fetele lor. „Îmi place să văd că și-au conturat această relație”
Stiri Mondene 17:50
Ce relație are Diana Bart cu fostul soț și cum își împart timpul cu fetele lor. „Îmi place să văd că și-au conturat această relație”
Parteneri
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
TVMania.ro
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
Oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mese gratuite, dar nu găsește angajați: "Unii aplică apoi dispar"
ObservatorNews.ro
Oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mese gratuite, dar nu găsește angajați: "Unii aplică apoi dispar"
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Libertateapentrufemei.ro
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Mediafax.ro
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Detalii terifiante ies la iveală după moartea lui Mario. Oamenii legii au descoperit că trupul neînsuflețit a fost mușcat
StirileKanalD.ro
Detalii terifiante ies la iveală după moartea lui Mario. Oamenii legii au descoperit că trupul neînsuflețit a fost mușcat
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Wowbiz.ro
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Primele declarații ale lui Mircea Lucescu după ce a ajuns de urgență la spital! Problemele de sănătate cu care se confruntă selecționerul României: „Am fost nevoit să mă internez”
Wowbiz.ro
Primele declarații ale lui Mircea Lucescu după ce a ajuns de urgență la spital! Problemele de sănătate cu care se confruntă selecționerul României: „Am fost nevoit să mă internez”
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Redactia.ro
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Mama unuia dintre ucigașii lui Mario RUPE TĂCEREA: „El a comis fapta... Vezi mai mult
KanalD.ro
Mama unuia dintre ucigașii lui Mario RUPE TĂCEREA: „El a comis fapta... Vezi mai mult

Politic

Guvernul Bolojan lansează un pachet de relansare economică: deduceri pentru investiții și debirocratizare
Politică 18:10
Guvernul Bolojan lansează un pachet de relansare economică: deduceri pentru investiții și debirocratizare
Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea demisiei din fruntea Guvernului, după ce a fost contestat și în PNL, nu doar de PSD
Politică 16:36
Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea demisiei din fruntea Guvernului, după ce a fost contestat și în PNL, nu doar de PSD
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Anunț de ultimă oră despre noile transferuri, Andre Duarte și Ofri Arad. Când vor debuta la FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Anunț de ultimă oră despre noile transferuri, Andre Duarte și Ofri Arad. Când vor debuta la FCSB. Exclusiv
Primele înregistrări cu mieunatul unui jaguar? (Video)
Spotmedia.ro
Primele înregistrări cu mieunatul unui jaguar? (Video)