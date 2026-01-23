Actrița a fost invitată recent în podcastul pe care Ioana Ginghină îl are pe YouTube, iar acolo Diana Dumitrescu a oferit detalii despre viața ei, vorbind și despre pocăință.

„Vorbim despre credință și transformare spirituală, despre ce a însemnat pentru Diana apropierea de biserică, nevoia de comunitate, procesul interior al pocăinței ca exercițiu de conștientizare și pacea pe care spune că a găsit-o în timp”, a scris Ioana Ginghină în descrierea podcastului.

De ce a trecut Diana Dumitrescu la cultul penticostal

„Diferența e… încerc să-mi pun ordine în idei, ca să… Faptul că m-am botezat nu mă disciplinează, nu mă face mai bună! Eu m-am considerat… Acum perspectiva, știi, percepția e diferită a oamenilor. Eu tot timpul m-am considerat un om bun. N-am fost niciodată un om rău, n-am fost niciodată pe interes, n-am dat în cap nimănui, n-am omorât pe nimeni, n-am avut din astea… N-am bârfit, n-am fost din ăla să fac rău, știi, să fiu intrigantă. Nu am fost așa niciodată! Eu tot timpul… Eu nu mă consider că am fost un om rău.

Ceea ce mie mi s-a întâmplat a fost o chestie spirituală. Faptul că am ales să fac acest botez este un lucru spiritual. Mi s-a spus și tot primesc tot felul de mesaje și comentarii: «Ești mai tristă de când te-ai botezat», «De când ți-ai schimbat religia, faci doar curat în casă»! Nu! Fac curat în casă că doar asta fac. Nu cred că are nicio legătură cu religia”, a spus Diana Dumitrescu pe YouTube.

Vedeta a precizat că în toamna anului 2025 s-a împlinit un an de când s-a botezat și că a ales să meargă la biserica la care se ducea și soțul ei. Asta după ce, după cum afirmă chiar ea, a avut unele momente neplăcute în alte biserici.

„Nu știu… M-am dus acolo pentru că este biserica unde soțul meu mergea, pentru că am fost, am trei biserici ortodoxe în jurul casei și la una m-am dus când era Carol mic să îi dau sfânta împărtășanie și l-a prins preotul așa și i-a făcut așa și am zis, că era bebeluș și nu voia: «Stai, părinte, ce faci?». «Lasă, să ia!» «Dar de ce așa, cu forța?». Și nu m-am mai dus! În altă parte m-am dus și era o tanti să-mi dea foc la păr cu lumânarea… Și nu m-am mai dus. Adică au fost tot felul de lucruri…

Dar să ne înțelegem, eu n-am spus și nu am criticat niciodată religia ortodoxă și nici n-o s-o fac. Și n-o să critic nicio religie, pentru că eu nu sunt în măsură să fac așa ceva. Eu nu sunt un om care a studiat teologia și care poate face diferențe între ce zice o religie și ce zice alta. Eu, pentru mine, este o creștere spirituală extraordinară. Mie, spiritual, mi s-au întâmplat niște lucruri”, a adăugat Diana Dumitrescu.

Actrița a citit Biblia după ce s-a pocăit

Frumoasa actriță a dezvăluit și a început să citească Biblia, iar acest lucru a ajutat-o foarte mult la nivel spiritual.

„Am început să studiez Biblia și să citesc Biblia de Cornilescu, pentru că pe asta o aveau acolo. Știu că Biblia ortodoxă este diferită, are niște cărți în plus față de Biblia tradusă de Dumitru Cornilescu. Și sunt niște lucruri care pe mine m-au modificat la nivel spiritual foarte mult. De aici și schimbarea! Pentru că vezi, când Dumnezeu te atinge cu Duhul Sfânt și îți dă har în lucrurile pe care le faci și sufletul tău se liniștește și este în pace, nu mai contează că zice: «Ortodoxismul e singura religie», «Catolicismul e nu știu ce…», «Aia e nu știu…»! Nu e vorba despre asta. E vorba de cum te atinge Dumnezeu.

Și în momentul în care Dumnezeu te atinge și începi să citești cartea sfântă și cuvântul lui Dumnezeu, toate lucrurile capătă contur și sens. Ai altă perspectivă asupra vieții și asupra lucrurilor care sunt cu adevărat importante. De asta zic: schimbarea mea cu cariera venise înainte, dar aici cumva, prin această schimbare spirituală și atingerea lui Dumnezeu, mi-a confirmat că deja pornisem pe drumul bun”, a mai spus vedeta.

Diana Dumitrescu a afirmat și că, de când s-a pocăit, nu mai pune atât de mare accent pe haine și că în fiecare seară, când se roagă, își recunoaște greșelile.

„Eu nu mai pun preț foarte tare pe haine. Da, îmi cumpăr haine, îmi place să arăt bine, mă aranjez… Adică… Dar nu are nicio legătură cu pocăința mea. Că lumea nu înțelege: «V-ați pus batic în cap și v-ați pocăit». Măi, ca să înțeleagă toată lumea: pocăința înseamnă că îți regreți păcatele și lucrurile greșite pe care le faci în fața Domnului. Că eu am pornit pe drumul ăsta nu înseamnă că sunt vreo sfântă. Toată viața mea o să mă pocăiesc, că noi păcătuim și greșim în fiecare zi.

Diseară, când o să mă duc în camera mea la rugăciune și mă pun în genunchi și stau de vorbă cu Dumnezeu, o să-i spun: «Am greșit aia, o să încerc să nu mai fac, să fiu mai bună». Faptul că am făcut această alegere a fost pentru sufletul meu. Și am făcut-o pentru că Dumnezeu m-a chemat. Este foarte greu de explicat. Trebuie să ai această trăire și experiență cu Dumnezeu ca să poți să înțelegi ce înseamnă chemarea Domnului”, a încheiat Diana Dumitrescu.

