Anul trecut, actrița Diana Dumitrescu a surprins pe toată lumea dezvăluind că s-a botezat în religia penticostală, după ce până atunci făcea parte din cultul ortodox. Vedeta a subliniat că nu și-a schimbat religia „dintr-o dată”, ci a descoperit un mod diferit de a se apropia de Dumnezeu.

De la momentul botezului, viața Dianei s-a schimbat semnificativ. „Eu nu am fost niciodată o persoană religioasă. Nu am fost niciodată genul să mă duc să… N-am ținut niciodată post, să mă împărtășesc. Eu nu am făcut lucrurile astea pentru că nouă, acasă, nu ni s-au arătat”, a explicat Diana Dumitrescu în podcastul Mihaelei Moise.

„Eu cred că Dumnezeu m-a pregătit toată viața pentru întâlnirea cu el”, a mai spus Diana Dumitrescu.

Diana Dumitrescu și-a schimbat religia în urmă cu un an

Momentul când a simțit că s-a schimbat ceva în ea a fost după ce a asistat la un botez. „Mi s-a părut extraordinar de frumos, divin, superb! Am început sa merg cu regularitate la slujbele de duminică, atât dimineața, cât și seara”. Apoi am aflat că acestea au loc și joia și marțea și a început să asiste și la acelea.

„În timp ce mă rugam, m-am simțit dintr-o dată… Am simțit că sufletul meu este plin. De o iubire așa, cumva… Am fost atinsă probabil de Duhul Sfânt. Eram cumva, zburam… Și m-am dus acasă și i-am spus lui Alin: «Eu ma pocăiesc anul asta», ceea ce s-a și întâmplat, declarația fiind o premieră.

Care e diferența dintre a fi creștin ortodox și pocăit? Pe scurt, să poți nu doar să crezi (în Dumnezeu), ci să-l iubești și să zici: «Eu pot sa renunț la asta pentru Dumnezeu», asta e diferența”, a explicat ea, știind-se faptul că pocăiții au multe restricții.

„Eu sunt o fiică a Domnului!”, spune Diana Dumitrescu. Iar viața ei acum se rezumă la o sintagmă simplă, „Renunți la tine și la toată viața ta pentru Domnul. Nu-ți mai asumi nimic”, dar dificil de respectat.

Cum s-a schimbat viața Dianei Dumitrescu

Diana Dumitrescu spune că viața ei s-a schimbat total de când s-a pocăit. „M-am pocăit și încerc în fiecare zi să o țin pe drumul pocăinței, dar este foarte greu”, a recunoscut ea. Iar pentru cei care nu înțeleg exact, actrița a făcut o completare: „Renunți la multe lucruri, dar asta nu înseamnă ca nu mai ai o viață”.

Desigur, decizia sa a generat și critici, iar cel mai greu i-a fost cu sora sa, care nu a înțeles schimbarea. Diana Dumitrescu a transmis însă un mesaj clar pentru toți cei care o judecă: „Nu trebuie să înțeleagă, trebuie să respecte alegerea”.

Prin această schimbare, vedeta și-a regăsit echilibrul și se simte împăcată cu drumul spiritual pe care l-a ales, declarând că a descoperit „la timp” ceea ce îi oferă pace și împlinire.

