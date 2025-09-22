„Mă preocup foarte tare cu casa, cu creșterea lui Carol și de familie, mai mult. Mă mai duc pe la evenimente, mai am joburi, dar nu atât de mult și nu atât de intens. Nu mă mai regăsesc în ele și nici nu mai îmi plac (n.r. hobbyurile din trecut). Mă simt mult mai bine acasă cu Carol la un film sau cu Alin prin casă să gătim decât să mă duc pe la nu știu ce petrecere sau eveniment”, a declarat Diana Dumitrescu, în podcastul Mihaelei Moise.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

În urmă cu ceva timp, Diana Dumitrescu a început o afacere, la care însă a renunțat și asta pentru a petrece timp cu fiul ei. Ba mai mult, vedeta apelase la ajutorul unei bone, însă acest lucru nu a funcționat. După ce a observat un comportament neobișnuit la Carol, Diana a decis să se dedide total timpului petrecut cu acesta.

”Când avea Carol vreo 3 anișori și voiam să fac organizare de evenimente. Închiriasem un spațiu foarte aproape de casă și acolo lucram. Practic, îl duceam dimineața pe Carol la grădiniță, traversam de la grădiniță, mă duceam la birou, îl luam de la grădiniță, îl duceam acasă și plecam din nou până la 6, 7.

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Dacă nu mă duceam eu să îl iau, îl lua bona. A avut, la un moment dat, niște reacții puțin mai violente, de supărare și frustrare, pentru că începusem să stau foarte puțin timp cu el”, a declarat Diana Dumitrescu, conform sursei citate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE