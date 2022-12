Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă sunt în toi și în casa Elizei și a Adrianei Iliescu. Ele au început cu o curățenie generală în casa în care locuiesc, iar apoi stau în bucătarie, pentru a pregăti tradiționalele sarmale.

Nu gătesc foarte mult, așa că nu cheltuie mulți bani pe carne sau pe alte alimente. „O să facem curat în toată casa pentru Sărbători, nu plecăm din București. Nu avem bani de cheltuit. Crăciunul este despre liniște, credință și Nașterea Domnului. Eliza mă ajută cu tot ce este nevoie…la curățenie, dar și la mâncare”, a spus Adriana Iliescu, care are un ajutor de nădejde, chiar pe fiica ei.

„Eliza nu se ferește de muncă. Noi nu facem multă mâncare. De exemplu, o să pregătim vreo 30 de sarmale și ne ajung vreo două zile. Mâncăm cam trei – patru sarmale la o masă. Nu putem mânca mai multe. Am făcut un calcul și o caserolă de carne tocată este în jur de 15 lei, ne mai trebuie orez, condimente. Nu este mare lucru.

Nu o să cheltuim mult. O să facem și cozonac, bineînțeles, dar mai mult, pentru noi două treaba aceasta este ca o distracție, nu o vedem ca pe greutate. Dacă nu o să ne iasă cozonacul așa cum trebuie o să mergem să cumpărăm un cozonac din magazin și asta este.”, a mai declarat Adriana Iliescu pentru Click.

Cât îi permite timpul, Eliza o ajută pe mama ei în bucătărie, dar și la treburile casnice. Ea e preocupată însă de învățătură, căci e studentă al două facultăți. „Eliza este bine, are foarte mult de lucru în perioada aceasta, mai ales că este studentă la două facultăți.

Învață, pregătește proiecte frumoase. Sunt o mămică mândră. Se mai plimbă și ea uneori, are timp pentru dânsa, normal, mai iese la un suc prin oraș cu colegii”, a mai spus Adriana Iliescu.

După ce a terminat liceul ca șefă de promoție a absolvenților Colegiului Dimitrie Paciurea și a luat Bac-ul cu media 9,5, Eliza Iliescu a fost admisă la facultatea pe care și-o dorea. Fiica Adrianei Iliescu este studentă la Litere și își dorește să fie profesoară de română și engleză. Recent, ea a anunțat că merge și la a doua facultate, cu taxă, la Științe Umane.

Ajutorul cel mai important pe care îl primește Eliza e chiar din partea mamei sale. Adriana Iliescu îi plătește chiar și taxiul fiicei sale pentru a ajunge la timp la orele de la cele două facultăți. „E la două facultăți, se descurcă foarte bine, și-a mai mutat niște ore de la o grupă la alta, pentru că s-a putut, le-a cerut voie profesorilor.

Mai ia taxiul de la o facultate la alta, pentru că nu sunt scumpe, cam 12 lei și ne bucurăm de o toamnă frumoasă”, a declarat Adriana Iliescu pentru playtech.ro. În ceea ce privește situația lor financiară, mai ales că a doua facultate a tinerei e cu taxă, Adriana spune că se descurcă cu banii. „Am făcut un calcul și putem face asta. Poate vom lua și un credit, vom vedea! Ar fi vorba despre circa 4.000 de lei anual, o sumă pe care cred că o vom putea acoperi din pensia mea, repet! Știm amândouă că nu va fi simplu. Dar cred cu tărie că va reuși să le facă față!”, a spus ea.

Și a continuat: „Nu ne-a fost ușor, dar am trecut împreună prin toate. Am trăit din pensia mea de profesor, aș adăuga chiar profesor universitar, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor. Adică ceva în jurul a 2.000 de lei. Ne-am gospodărit mereu cu cât am avut și nu am cerut nimănui nimic”.

