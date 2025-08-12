Într-un interviu acordat pentru Cancan.ro, fosta soție a lui Victor Ponta mărturisește că și-a schimbat stilul de viață și acordă acum o atenție mai mare aspectului său fizic. Daciana Sârbu și-a schimbat stilul alimentar și se află într-o formă fizică de invidiat.

„Nu mănânc de la ora 18:00 până a doua zi la 14:00. Nu mănânc 20 de ore, mesele mele sunt în cele 4 ore rămase. Prima masă o iau la 14:00 pentru că îmi este foame, și apoi mai încerc să mănânc ceva pe la 17:30, ca să mă țină în perioada care e cea mai grea… Când ajung acasă, mă relaxez și aș mânca tot frigiderul. Și acum când sunt și fructe. Și atunci mănânc fructe, iubesc cireșele, vișinele. Le mănânc la 17:30 și se umple stomacul. Și rezist”, spune Daciana.

Daciana a apelat la postul intermitent bine calculat, în care mesele se concentrează în doar câteva ore.

„Acum am 65 de kilograme, la o înălțime de 1,80 m. „Vara trecută aveam 63 de kilograme. Și atunci m-am apucat de fastingul ăsta. Fac sport, dar de nevoie. Nu mi-a plăcut niciodată. Am sesizat așa… cam toate prietenele mele Capricorn au aceeași problemă. Fac pilates de două ori pe săptămână. Pentru sănătate fac, pentru genunchi, coloana…”, spune Daciana.

Chiar dacă nu mai formează un cuplu, Daciana Sârbu și Victor Ponta au rămas în relații bune. „Bine. Am rămas în relații ok cu Victor. Sunt bine. Mi-am reorganizat viața destul de ușor, cred că pot să zic așa… cu mâna pe inimă, că-s norocoasă, că am reușit să pun lucrurile într-o altă ordine, dar bine. E mare lucru într-o despărțire să rămâi în relație ok cu fostul partener, cu fosta parteneră… Din ce am mai văzut, așa, în jur, situațiile stau altfel. De aceea eu am spus că mă declar norocoasă”, a încheiat Daciana Sârbu.

