„Mai am două luni până nasc. Până vine băieţelul pe lume, citesc şi mă uit la filme, am o viaţă de gravidă liniştită. Mă bucur că am şansa asta pentru că ştiu că sunt femei gravide care muncesc până în luna a noua. Sunt o norocoasă că soţul meu mă ţine acasă. Momentan sora mea se ocupă de afacerea noastră cu acele cutiuţe frumoase pe care le făceam împreună. După ce voi naşte, mi-ar plăcea să joc într-un nou proiect. Lumea ştie că sunt gravidă şi am refuzat toate contractele primite pentru că am vrut să stau liniştită, să nu mă stresez, să fiu zen şi să transmit copilului meu cele mai bune sentimente şi trăiri. Am decis împreună cu soţul meu să luăm totul pas cu pas. Adică inclusiv venirea copilului pe lume, educaţia lui, cum o să fim noi ca prinţi şi ce vom face mai departe în carieră”, a povestit actriţa, potrivit click.ro.

