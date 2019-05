Astfel, s-a lăsat pe mâinile mamei sale, cea care a ajutat mii de oameni să revină în formă de-a lungul carierei. Din tânăra supraponderală, care nu făcea deloc mișcare, Sugarka se poate lăuda în prezent cu o siluetă perfectă. Zilele trecute, Sugarka a ținut un masterclass în Craiova în cadrul evenimentului Bucuria Mișcării, iar în acest weekend este invitată de onoare la Oradea pentru a ține un alt masterclass pentru oamenii care fac Kangoo Jumps în cadrul studiului KAPO – Sănătate pe ghete.

„Mama a fost tot timpul un exemplu pentru mine”

„La 10 ani am avut un accident cu bicicleta. Am căzut și mi-am spart nasul și dinții. M-am ales cu o deformație pe care medicii nu au observat-o, astfel că, până la 18 ani, am respirat doar cu o nară. Prin urmare, mă simțeam tot timpul obosită, atât la mișscare, cât și la studiu. Nu am făcut sport mulți ani. Apoi, am făcut o operație de rinoplastie, iar recuperarea a durat mult, timp în care, din nou, nu am făcut mișcare, astfel că m-am îngrășat foarte mult. Ajunsesem la 120 de kilograme, doar în ultimul an acumulând 35 de kilograme. Singura mișcare pe care o făceam era când ieșeam să plimb câinele pentru 15 minute. Mâncam total nesănătos: pizza, chipsuri, ciocolată, fast food.

La îndemnul mamei mele, am intrat în programul său, Fat Burning by Kinga, si, încet încet, m-am acomodat cu noul stil de viață. Am început să iubesc sportul și să fiu și mai motivată să ajung în forma dorită.

Mama a fost tot timpul un exemplu pentru mine. Am fost crescută într-un mediu sănătos, cât am stat cu ea în casă nu aveam în frigider alimente interzise. M-am îngrășat mult cât timp am stat în străinătate, fără ea. Am decis să nu mai mânânc produse cu zahăr, făină. Am făcut Kangoo Jumps și, în patru luni, am dat jos 40 de kilograme. Beam multă apă, mâncam legume, fructe, salate, smoothie-uri, pui, curcan, pește cu legume, fără sosuri. Alergam zilnic în parc timp de o oră cu ghetele Kangoo Jumps în picioare. Acestea mi-au protejat excelent coloana și articulațiile, mai ales că aveam totuși o greutate mare. De la 80 de kilograme mi-a luat apoi jumătate de an să ajung la 70 de kilograme și apoi încă un an să ajung la 60 kg și să am corpul atât de tonifiat ca acum. (…)”, declară Sugarka, fiica celebrei Kinga Sebestyen.

