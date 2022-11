„Cred că anul acesta voi face o schimbare. În sensul că voi alege, cel mai probabil, să petrec în familie, alături de cei dragi. Sunt momente în viaţă pe care nu ai cum să le recuperezi. Iar Revelionul e unul dintre aceste momente.

Sigur, sunt de nepreţuit şi momentele sau clipele în care o sală întreagă, de 300 sau 3.000 de persoane se ridică în picioare şi te aplaudă. Şi-ţi sorb fiecare cuvânt şi fiecare notă.

Dar sunt momente în care îmbrăţişarea copilului tău e cel puţin la fel de importantă ca prezenţa celor 3.000 de oameni. Sunt momente pe care nu ai voie să le ratezi!

Aşa că la finele acestui an obositor am să aleg, aproape sigur, o schimbare şi am să rămân acasă”, a spus artista pentru Impact. Maria Dragomiroiu va avea, în curând, un turneu în Statele Unite, dar și în Germania, unde are programat un mare concert la Stuttgart.

