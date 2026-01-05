Deși achiziția nu este încă 100% finalizată, simpla perspectivă ca gigantul de streaming să preia unul dintre cele mai importante studiouri de la Hollywood a stârnit reacții puternice atât în rândul marilor lanțuri de cinematografe, cât și în interiorul industriei creative.

Filmele ar putea fi văzute mai întâi în sălile de cinema

Netflix a fost, ani la rând, perceput drept principalul „dușman” al sălilor de cinema, mizând aproape exclusiv pe lansări directe pe platformă. Tocmai de aceea, semnalele recente de deschidere către exploatarea cinematografică a filmelor Warner sunt privite ca o mutare strategică menită să calmeze tensiunile și să ofere garanții unui sector aflat sub presiune.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Netflix ar lua în calcul lansarea filmelor Warner Bros în cinematografe cu 17 zile înainte ca acestea să fie disponibile pe platformă, cel puțin pe piața din Statele Unite ale Americii. Este o concesie importantă pentru un actor care, până nu demult, accepta proiecțiile în săli doar pentru titluri de prestigiu, în special în contextul campaniilor pentru premii.

Această fereastră de exclusivitate de 17 zile ar reprezenta un compromis între modelul tradițional al industriei cinematografice și strategia orientată spre streaming. Pentru proprietarii de săli, chiar și o perioadă relativ scurtă de exclusivitate poate însemna încasări semnificative, mai ales în cazul producțiilor cu buget mare și cu potențial comercial ridicat.

Totuși, deschiderea Netflix nu este una universală. Potrivit acelorași surse, această strategie nu ar urma să fie aplicată și în Europa, unde reglementările locale și sistemele de finanțare a cinematografiei impun reguli mult mai stricte privind succesiunea ferestrelor de difuzare.

Decizia Netflix, greu de implementat în Europa

În Franța și în alte state europene, cronologia media rămâne un obstacol major pentru Netflix. În forma actuală, legislația franceză obligă platforma să aștepte 15 luni de la lansarea în cinematografe înainte de a putea include un film în catalogul său, din cauza nivelului de contribuție financiară la producția locală.

Această situație pune Netflix într-o poziție delicată în Europa: fie acceptă lansările în săli și amână considerabil difuzarea pe platformă, fie renunță complet la cinema și mizează pe exclusivitatea streamingului. Ambele opțiuni pot genera tensiuni, fie cu abonații nerăbdători, fie cu exploatanții de săli deja afectați de scăderea publicului.

Există și varianta creșterii investițiilor în cinematografia europeană pentru a reduce această fereastră, așa cum a procedat Disney. Însă pentru Netflix un astfel de efort ar aduce un câștig limitat, de doar câteva luni, și ar putea complica relațiile cu parteneri importanți precum Canal+ din Franța, care beneficiază de cea mai scurtă fereastră de difuzare.

Dincolo de strategiile de lansare, potențiala achiziție a Warner Bros Discovery de către Netflix ridică semne de întrebare serioase în zona concurenței. Tranzacția, estimată la aproximativ 83 de miliarde de dolari, ar trebui să primească undă verde din partea autorităților de reglementare, inclusiv de la Federal Trade Commission din SUA.

Contextul politic face procesul și mai sensibil, având în vedere schimbările recente din conducerea instituției și atenția sporită acordată marilor fuziuni din sectorul tehnologic și media. Controlul simultan asupra unui studio de film, a unei platforme de streaming majore și a unor branduri precum HBO ar putea fi considerat excesiv de influent.

