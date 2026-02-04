Înainte ca Delia Salchievici să fie eliminată de la „Desafio: Aventura”, Ian a povestit că a dormit alături de o concurentă în pustiu, însă fără a-i dezvălui numele: „Ea, când eram nervos, am adormit cu ea. Ea m-a luat de cap și mi-a băgat limba în gură”!

Mai mult decât atât, concurenta de la „Desafio: Aventura” a povestit și ea că a avut grijă de Ian (Anghel Bogdan Georgian), însă nu peste noapte, ci ziua: „Dacă nu eram eu, nu mâncai! Ca să înțelegi cu cine stai la masă!”.

Chiar dacă imediat după ce a fost eliminată din show-ul de la PRO TV, Delia Salchievici l-a sărutat pe Ian în fața tuturor, acesta nu a fost deloc încântat de ceea ce s-a întâmplat între el și tânără la „Desafio: Aventura”.

„Știi ce mi-a spus Delia? Că ați mâncat două porții că mie nu ați vrut să-mi lăsați. Așa mi-a spus”, a afirmat Ian în fața lui Sergiu Califar. Iar acesta din urmă i-a răspuns: „Știam că e mincinoasă și așa, dar chiar nu înțeleg de ce bagă râca asta în fiecare”.

„Așa e ea, mă! Asta e mania ei. Mi-am dat seama că cred că mi-a furat din lucruri. Așa furăcioasă să fie Delia? E dobitoacă, e nebună! Oricum are probleme. Eu mi-am dat seama de ea. Ea vrea un băiat pe care să-l manipuleze. Are nevoie de un băiețaș care să pară prostuț”, a adăugat Ian (Anghel Bogdan Georgian).

Apoi, Ian a dezvăluit că între el și Delia Salchievici nu a fost vorba de nicio relație, deoarece el are iubită acasă: „Nu e nicio relație! E o relație de prietenie. Mai mult de atât, nu știu.. Eu la București am o fată de care îmi place!”.

