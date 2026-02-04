Muncitorii erau racolați din România prin anunțuri false

Potrivit unui comunicat oficial al Poliției Naționale din Spania, muncitorii erau ținuți în condiții inumane, supravegheați permanent și obligați să muncească pentru a-și plăti „datoria” către cei care îi aduseseră în Spania.

Victimele erau recrutate din România, în special din zona orașului Alexandria, prin anunțuri publicate pe rețelele de socializare. Membrii unui clan familial le promiteau locuri de muncă bine plătite în agricultură, în exploatații din localitatea Cantillana. După ce acceptau oferta, muncitorii erau transportați cu autobuzul din România până în Spania, iar la sosire erau preluați direct de membrii rețelei.

Datorii inventate și muncă până la epuizare

Costul transportului era plătit de rețea, dar devenea imediat o datorie pe care muncitorii trebuiau să o achite prin muncă. Aceștia nu erau înscriși la asigurările sociale și erau trimiși să lucreze în mai multe exploatații agricole din zona Sevilla. Zilierii munceau de luni până duminică, în ture lungi, adesea în condiții meteorologice extreme.

Odată ajunși în Spania, muncitorii erau cazați în locuințe ocupate, supraaglomerate și insalubre. Erau controlați în permanență de membrii clanului și nu aveau libertatea de a pleca sau de a-și căuta un alt loc de muncă.

Autoritățile spaniole arată că exploatarea se baza pe intimidare, control constant și dependență financiară.

Clanul „Muti”, vizat de mai multe anchete

Ancheta a început în noiembrie 2023, după ce Poliția Română a transmis informații despre existența unui clan familial stabilit în provincia Sevilla, implicat în exploatarea muncitorilor români.

Rețeaua era cunoscută sub numele de clanul „Muti”, iar în urma operațiunii recente au fost efectuate patru percheziții domiciliare în Cantillana. Polițiștii au confiscat:

1.700 de euro în numerar

telefoane mobile de ultimă generație

documente relevante pentru anchetă.

Printre cei arestați se află și liderii organizației criminale. Autoritățile spaniole arată că, din 2022, în Andaluzia au fost destructurate mai multe rețele românești implicate în traficul de persoane și exploatarea prin muncă în agricultură. În total, peste 100 de persoane au fost arestate, în dosare care au inclus și cazuri extreme, precum exploatarea minorilor sau a persoanelor cu dizabilități, uneori chiar de propriile familii.

