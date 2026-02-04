Fabrica, proiectată cu japonezii de la Fujitsu

Una dintre clădirile de pe platformă a fost ridicată în 1985, în colaborare cu compania japoneză Fujitsu. Construcția a fost gândită special pentru a rezista unor seisme extreme, motiv pentru care demolarea ar fi extrem de costisitoare și dificilă.

Deși structura de rezistență este intactă, compartimentările interioare și fațadele au fost afectate de anii în care clădirile nu au mai fost folosite.

Ce se întâmplă cu fosta platformă industrială

Terenul are aproximativ 6,6 hectare și include zeci de clădiri industriale, de la hale de producție la clădiri din beton armat cu regim de înălțime de până la P+9. Potrivit Observator News care citează Economica.net, pentru zonă a fost inițiat un Plan Urbanistic Zonal, aflat în dezbatere publică și care prevede reconversia fostei platforme într-un centru de cartier, cu:

spații de servicii

locuințe

mică producție nepoluantă

depozitare

activități destinate comunității locale.

Proprietarul nu vrea demolări

Actualul proprietar al terenului, compania Romaris, propune reconfigurarea zonei fără demolarea clădirilor existente. Proiectul vizează atragerea atât a locuitorilor din Târgu Mureș, cât și a celor din localitățile învecinate.

Potrivit Profit.ro, reconversia ar putea deveni unul dintre cele mai ambițioase proiecte de acest tip din oraș, cu funcțiuni diverse, de la comerț și servicii până la educație, cultură și locuire, aceasta din urmă urmând să reprezinte cel mult 20% din suprafața construită.

Secția de materiale fotosensibile a Azomureș a funcționat din anii 80 și a acoperit, la un moment dat, aproximativ 75% din necesarul de film radiologic al spitalelor din România. Odată cu trecerea la tehnologia digitală, producția a devenit nerentabilă, iar fabrica a fost închisă. De aproape 15 ani, multe dintre clădiri au rămas nefolosite, fiind utilizate doar ocazional pentru evenimente culturale sau spectacole.