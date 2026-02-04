Potrivit documentelor desecretizate de Departamentul american de Justiție, cunoscut drept „Ion the Painter”, Nicola ar fi realizat lucrări de zugrăvire și amenajare chiar în încăperile în care aveau loc abuzurile.

Nicola avea o preferință spre stilul abstract

Din tablourile analizate, reiese că stilul preferat al artistului Ion Nicola era unul preponderent abstract, axat pe infuzii de culoare și jocuri cromatice aplicate obiectelor și spațiilor, nu pe reprezentarea figurii umane.

Niciuna dintre lucrările identificate nu este datată, autorul neprecizând anul sau perioada în care acestea au fost realizate.

Unul dintre tablourile analizate poartă titlul „The Silhouette” („Silueta”) și se remarcă prin predominanța nuanțelor de roz și alb, aplicate în straturi fluide, care creează impresia că se scurg pe pânză.

Silueta – Ion Nicola. Foto: Artavita.com

Lucrarea nu conturează o siluetă recognoscibilă în sens clasic, ci sugerează mai degrabă o prezență difuză, aproape dizolvată în culoare, accentul fiind pus pe atmosferă și pe impactul cromatic, nu pe formă sau identitate.

Un stil similar a fost prezent și în lucrarea intitulată „Albastrul” (The Blue!).

Albastrul – Ion Nicola. Foto: Saatchiart.com

O altă lucrarea semnată de Ion Nicola este denumită „Unghiul”, care păstrează stilul abstract al operelor sale.

Unghiul – Ion Nicola. Foto: Artavita.com

Compozițiile evită aproape complet prezența oamenilor, mizând pe forme difuze, contraste de tonuri și atmosferă, mai degrabă decât pe narațiune sau portret.

Ploaia – Ion Nicola. Foto: Saatchiart.com

Mai mult, două dintre tablourile identificate sub semnătura lui Nicola nu au o denumire, fiind prezentate fără titlu.

Lucrare fără nume – Ion Nicola. Foto: Saatchiart.com

Lucrare fără nume – Ion Nicola. Foto: Saatchiart.com

Într-un alt tablou, Nicola se concentrează asupra naturii statice, reprezentând un măr, o ceașcă de ceai, un pahar și o sticlă. Compoziția este sobră, lipsită de prezență umană, iar accentul cade pe forme simple și pe jocul cromatic, sugerând o preocupare constantă a artistului pentru obiecte și spații, nu pentru personaje.

Sticla – Ion Nicola. Foto: Saatchiart.com

Nicola apare de peste 2.500 de ori în dosarul lui Epstein

Ion Nicola este originar din Tulcea, oraș în care locuia inclusiv în perioada în care lucra pentru Jeffrey Epstein.

Ion Nicola. Foto: artavita.com

Potrivit documentelor analizate, pictorul român apare de peste 2.500 de ori în dosarul milionarului condamnat pentru infracțiuni sexuale, fiind descris drept un „om bun la toate” în anturajul acestuia.

La 3 decembrie 2016, Ion Nicola îi scria lui Jeffrey Epstein că urmează să pornească într-o călătorie lungă, cu tranzit prin New York și Paris, după care se va întoarce la București. De acolo, preciza că va lua autobuzul spre Tulcea, orașul său, o deplasare de aproximativ patru ore și jumătate.

E-mailul trimis de Ion Nicola lui Jeffrey Epstein pe 3 decembrie 2016

