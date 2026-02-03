Specialiștii în sănătate mintală atrag atenția că, dincolo de entuziasmul inițial, începutul de an poate deveni o perioadă de vulnerabilitate emoțională, mai ales atunci când rezoluțiile sunt foarte ambițioase, iar sprijinul lipsește.

Presiunea rezoluțiilor și comparația constantă

Rețelele sociale, mesajele motivaționale și așteptările personale pot transforma rapid dorința de schimbare într-o sursă de stres. Mulți oameni ajung să simtă că „nu fac suficient”, chiar din primele luni ale anului.

„Observăm frecvent la început de an o creștere a anxietății legată de performanța personală. Oamenii își stabilesc obiective foarte înalte, iar când ritmul real de viață nu le permite să le atingă rapid, apare sentimentul de vinovăție sau neputință.”, explică psihoterapeutul Alin Savelie.

Revenirea la rutine rigide poate accentua nevoia de sprijin emoțional

Pentru mulți angajați, începutul anului înseamnă și revenirea la un program strict, după o perioadă mai lungă de pauză sau lucru flexibil. Reîntoarcerea la birou, reluarea ritmului intens și lipsa timpului personal pot genera stări de neliniște, iritabilitate sau dificultăți de concentrare.

„Readaptarea la rutină este un proces complex, nu un simplu act de voință. Anxietatea asociată revenirii la program este normală, mai ales atunci când pauza a fost una în care oamenii au avut mai mult control asupra timpului lor. Important este să nu ignorăm aceste semnale și să nu le minimalizăm.”, completează psihoterapeutul Alin Savelie.

Specialiștii subliniază că astfel de stări nu indică neapărat o problemă gravă, însă, când sunt ignorate pe termen lung, pot deveni copleșitoare.

Iată patru sfaturi concrete, pentru un început de an mai ușor, din experiența de cabinet a psihoterapeuților Regina Maria:

Dincolo de rezoluții și obiective ambițioase, specialiștii recomandă pași mici, realiști, care pot ajuta la reglarea emoțională în această perioadă:

1. Nu încerca să schimbi totul deodată

Un început de an nu trebuie să vină cu transformări radicale. Psihoterapeuții observă frecvent că presiunea de a „face totul perfect” crește anxietatea. Este mai sănătos să alegem una sau două direcții realiste și să ne oferim timp pentru adaptare.

2. Acceptă că ritmul de iarnă este diferit

Nivelul de energie poate fi mai scăzut în lunile de iarnă, iar acest lucru este normal. Oboseala, lipsa motivației sau dificultățile de concentrare nu sunt semne de eșec, ci reacții firești ale organismului. Auto-compasiunea este un pas important în prevenirea epuizării.

3. Creează mici ancore de stabilitate emoțională

Rutinele simple, o pauză zilnică fără ecrane, o plimbare scurtă, un ritual de seară, pot avea un impact real asupra stării de bine. Psihoterapeuții subliniază că nu durata contează, ci constanța.

4. Cere sprijin înainte ca lucrurile să devină copleșitoare

Mulți oameni ajung la terapie abia când epuizarea este deja instalată. În practică însă, ședințele de consiliere pot fi extrem de utile, încă din faza de disconfort emoțional, anxietate ușoară sau dificultăți de adaptare. Un cadru sigur de discuție ajută la clarificare, prevenție și reglare emoțională.

Datele interne Regina Maria arată că persoanele care beneficiază de abonamente medicale accesează mai ușor servicii de prevenție, inclusiv în zona sănătății mintale, tocmai pentru că procesul este mai simplu.

Abonamentul de Psihoterapie individuală oferă acces structurat la servicii de consiliere psihologică, sprijinind persoanele care se confruntă cu anxietate, stres, insomnie sau dificultăți de adaptare și care își doresc un cadru sigur pentru a-și gestiona mai eficient sănătatea emoțională. Accesul predictibil la ședințe de terapie contribuie la reducerea barierelor legate de costuri și programări, facilitând apelarea la ajutor specializat atunci când este nevoie.

De-a lungul celor 30 de ani de experiență în abonamente medicale, Regina Maria a susținut constant prevenția și monitorizarea stării de sănătate, extinzând acest model și către sănătatea mintală, prin primul abonament de sănătate emoțională din România, dedicat psihoterapiei individuale.

