Mai zâmbitoare ca niciodată! Așa a apărut Deea Maxer la cel mai recent eveniment privat la care a fost invitată. Fosta soție a lui Dinu Maxer a distribuit pe Instagram, acolo unde are peste 80.000 de urmăritori, o fotografie cu ea îmbrăcată într-un costum special, alături de dansatoarele ei.

„Oriental show! Belly dance”, a scris vedeta în dreptul fotografiei recente de pe Instagram. Fanii au răsplătit-o cu like-uri, dar și cu complimente. I-au spus că e frumoasă și i-au urat succes în carieră.

Deea Maxer e cântăreață, dansatoare, dar și director de vânzări

Deea Maxer e și cântăreață, dar și dansatoare de belly-dance, așa că acum, când sezonul evenimentelor private a început, vedeta a revenit la muncă, onorează toate nunțile, botezurile, petrecerile la care a fost invitată. Până acum, vedeta nu a precizat câți bani câștigă ca artistă, însă a dezvăluit câți bani primește pe lună ca director de vânzări.

Deea Maxer: „Îmi doream o activitate suplimentară”

Fosta soție a lui Dinu Maxer promovează produsele unei companii de cosmetice. În prima lună a câștigat 1.000 de euro, iar în februarie 2023 se laudă cu venituri de aproximativ 3.000 de euro. „Anul acesta am întâlnit această oportunitate legată de această companie de cosmetice, la care lucrez în prezent. Pe lângă muzică și viața artistică (…), îmi doream o activitate suplimentară, ceva în domeniul de frumusețe, beauty, eu fiind pasionată de make-up”, a spus ea pentru click.ro.

„În nicio lună de zile am ajuns manager în cadrul companiei”

Vedeta a și explicat în ce constă munca ei mai exact. „Fac marketing online, deci practic lucrez în domeniul MLM, mulți level marketing, am început ca și consultant al companiei și, într-o lună de zile am atins un record pe țară. În nicio lună de zile am ajuns manager în cadrul companiei. Mi-am dat seama că prin această companie și prin sistemul de mulți level marketing pot ajuta femei care au rămas în această perioadă fără loc de muncă, mămici care sunt casnice, care au nevoie de un venit suplimentar și nu au studii în domeniu, nu au bani pentru a se specializa într-o școală.

M-am hotărât să le ofer sprijinul meu și le învăț pas cu pas cum să facă ce am făcut eu și alte sute de fete din toată țară, care activează în astfel de companii. Așadar mi-am format o echipă, fac recrutări, am deja o echipă foarte frumoasă de fete din toate orașele țării cu care lucrez. Multe dintre ele și-au luat deja primele salarii, fiind sprijinite de mine, fiind în grupul meu de activare și le ajut să atingă nivele cât mai mari în companie, alături de mine, încât să câștigam un venit suplimentar”, a mai declarat ea.

În privința vieții sale personale, Deea Maxer e pregătită să își refacă viața după divorț. Recent a fost surprinsă cu un buchet de flori, însă nu a dezvăluit de la cine l-a primit.

