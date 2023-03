Deea Maxer a ținut să confirme toate dezvăluirile făcute de fostul ei soț, iar la final i-a mulțumit pentru sinceritatea de care a dat dovadă.

„Vreau să confirm cele spuse de Dinu și să îi mulțumesc pentru sinceritate și transparență”, a susținut Deea Maxer, potrivit Cancan.

Interpreta a mărturisit că ea și fostul partener au devenit incompatibili din mai multe puncte de vedere.

„Ne-am schimbat și am ajuns să devenim incompatibili în principii, dorințe, vise, mentalități, implicare, forță de muncă.

Eu am crescut alături de Dinu și îi sunt recunoscătoare. Sunt convinsă că vom putea să rămânem prieteni pentru a ne crește copiii în continuare”, a mai spus Deea Maxer, la TV.

Ce a spus Dinu Maxer despre motivele care au dus la divorț

Dinu Maxer a apărut în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, unde a făcut dezvăluiri pe larg despre despărțirea de Deea Maxer. Artistul a spus cum au ajuns la divorț, ce se întâmplă cu copiii lor, dar a vut și o primă reacție după ce s-a speculat că fosta lui soție are deja o nouă relație.

Deea și Dinu Maxer s-au despărțit 18 ani de relație. Actele de divorț le-au semnat chiar în ziua în care au anunțat separarea, pe 28 martie, și tot atunci au stabilit să aibă custodie comună pentru cei doi copii ai lor. „Noi avem tutelă comună. Când a venit autoritatea tutelară la noi, ei voiau să dea copiii la mamă.

Dar când au văzut apartamentele, au zis că putem împărți copiii. Ieri, după ce am semnat actele, am fost împreună la clinică. Aseară m-a chemat la ea acasă și am mâncat împreună, toți patru. Am făcut partajul, am băgat divorțul, ea a cumpărat un apartament pe aceeași scară, în același bloc”, a spus Dinu Maxer, care locuiește acum cu băiatul, iar Deea Maxer – cu fetița.

Întrebat cum au ajuns la separare, Dinu Maxer a povestit despre începuturilor cuplului, dar și despre viața lor profesională.

„Între mine și Deea sunt 16 ani. Eu am luat-o pe Deea ca prietenă de la 15 și așa am ținut-o până la 18 ani. Eu am trăit cu trei femei: cu adolescenta Deea, cu femeia Deea care a devenit mamă, gospodină, și după ce s-a născut Maysa am cunoscut o Deea matură, cu care nu am mai fost pe aceeași lungime de undă.

La ea s-a umplut paharul! Eu am avut mult proiecte ratate! Ea avea frustrări față de mine. Ea, în schimb, a evoluat senzațional ca PR. Ea a simțit că mă lasă în urmă, așa cred.

Eu nu m-am îmbogățit, dar am trăit bine. Ea s-a simțit îngrădită de limitele pe care eu le-am fixat în viață!”, a mai declarat acesta, care a recunoscut că din luna august a anului trecut se gândeau la despărțire.

„Adevărata problemă a fost iubirea! La noi a ținut 15 ani, sigur. Iubirea noastră a început să scârțâie când a venit Maysa pe lume.

Prima dată cuvântul divorț a fost rostit în cuplul nostru pe 15 august 2022. Relația s-a transformat într-o relație platonică, banală. Eu credeam că așa trebuie să fie relația după 18 ani. În vară, ea a zis: ce facem, divorțăm?! Eu am zis că simt la fel! Mă refer și la viața intimă. Lucrurile romantice dispăruseră.

Ne-am aruncat unul în brațele altuia și am avut 3 luni de iubire intensă. Eu m-am reconectat, ea nu a mai putut! Mie mi-a fost greu să renunț la relație. Am rugat-o să aștepte ca și eu să mă pot deconecta de la ea. Eu sunt acum în situația de acceptare. Nu există a treia persoană între noi. Noi suntem singuri. Eu am condus în căsnicie, după am tras amândoi la aceeași căruță, în ultimii ani însă ea a preluat frâiele”, a încheiat cântărețul.

